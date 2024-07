Governo de RO promove 1ª ExpoTurismo Rondônia 2024 a partir desta quinta-feira, 4

De 4 a 6 de julho, o Centro de Eventos Soraia Vilela do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Porto Velho, será palco da 1ª ExpoTurismo Rondônia 2024. De iniciativa do governo de Rondônia, o evento visa promover a integração do setor de turismo do estado com a região Norte e todo país, incentivando o desenvolvimento de negócios sustentáveis e valorizando a cadeia produtiva do turismo.

O evento representa um investimento de R$ 1.747.121,40 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos), oriundos do Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (Fider). Esse recurso foi destinado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio) para facilitar a contratação e execução da ExpoTurismo.

Organizada pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Fecomércio, a ExpoTurismo conta com uma extensa programação que promete atrair um público diversificado. A expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a 1ª ExpoTurismo Rondônia 2024 é uma oportunidade para mostrar as riquezas e potencialidades da região. “O governo estadual está fomentando o turismo para promover o desenvolvimento econômico do estado,” pontuou.

Segundo o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, o evento é uma oportunidade para fortalecer a economia através do turismo. “A ExpoTurismo Rondônia 2024 é mais do que um evento, é uma celebração das riquezas culturais, naturais e econômicas do estado, que promete deixar um legado duradouro para a região. Estamos entusiasmados em receber visitantes de todo o Brasil para conhecer as belezas e a diversidade de Rondônia. A ExpoTurismo vai oportunizar novas parcerias e negócios, e é um espaço para valorizar nossa cultura e tradições,” ressaltou.

PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA

A ExpoTurismo acontece na quinta (4) e sexta-feira (5), das 14h às 22h e no sábado (6), das 10h às 18h. O evento tem um total de 90 estandes divididos entre expositores empresariais, gastronômicos e governamentais. A estrutura da ExpoTurismo será composta por diferentes espaços temáticos, incluindo:

Espaço Governamental

Espaço Municipal (destinos e produtos turísticos)

Espaço Institucional

Espaço Empresarial Rondônia

Espaço Gastronômico

Espaço da Pesca Esportiva

Espaço Cultural

ATRAÇÕES E ATIVIDADES

A ExpoTurismo Rondônia 2024 oferece uma variedade de atrações e atividades, tais como:

Auditório para workshops, talk shows, palestras regionais, nacionais e internacionais sobre pesca esportiva, concursos e premiações

para workshops, talk shows, palestras regionais, nacionais e internacionais sobre pesca esportiva, concursos e premiações Apresentações culturais e caravanas de turismo dos municípios de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Cuzco

e caravanas de turismo dos municípios de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Cuzco Pavilhão da Pesca com expositores de lojas, hotéis e pousadas de pesca, showroom de equipamentos, piscina infantil com pesca de bambu e prêmios, exposição de barcos, caiaques, jet skis e motores, lançamentos de materiais de pesca e promoções de pacotes

com expositores de lojas, hotéis e pousadas de pesca, showroom de equipamentos, piscina infantil com pesca de bambu e prêmios, exposição de barcos, caiaques, jet skis e motores, lançamentos de materiais de pesca e promoções de pacotes Espaço Kids e áreas instagramáveis para fotos

e áreas instagramáveis para fotos História de Pescador: ambiente relaxante com puffs e redes

SEGMENTOS DE INTERESSE

A feira abrange diversos segmentos do turismo, incluindo: