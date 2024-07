Prefeitura de Porto Velho lança edital para seleção de imóvel para atender as necessidades da unidade de acolhimento

A Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), divulgou o edital n° 003/Semasf/2024 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no dia 2 de julho. O chamamento público busca a seleção de imóvel para locação, a fim de acomodar a estrutura e necessidades da Unidade de Acolhimento Frei Damião. O documento especifica que a localização do imóvel deverá ser no Centro de Porto Velho.

O edital completo está disponível neste link, e também poderá ser solicitado através do e-mail [email protected] ou fisicamente, na sede da secretaria, situada na av. Pinheiro Machado, 1718, bairro São Cristóvão.

A data limite para entrega das propostas é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho/RO. As inscrições podem ser feitas fisicamente na Semasf ou através do e-mail: [email protected].

Para mais informações, os interessados poderão comparecer à Semasf, no período das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.