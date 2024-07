Prefeitura oferece gratuitamente cursos e oficinas de capacitação profissional em três polos de Porto Velho

Com o intuito de preparar jovens e adultos para diversas carreiras profissionais, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero), está com inscrições abertas para vários cursos e oficinas totalmente gratuitas.

Os trabalhos coordenados pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Sine Municipal serão realizados nos bairros Juscelino Kubitschek, Cohab e Ulisses Guimarães.

No total, são 14 cursos e oficinas disponibilizados gratuitamente pelo Sine nas áreas de Mecânica de Moto, Manutenção de Celular, Informática, Designer Gráfico, Manutenção de Central de Ar, Designer de Sobrancelhas, Manicure, Cabeleireiro, Depilação, Limpeza de Pele, Extensão de Cílios, Barbeiro, Música e Trabalhos Manuais.

Para se inscrever, é preciso comparecer pessoalmente na secretaria da Praça CEU, à rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, bairro Juscelino Kubitschek (JK), de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 8h às 14h. Ou ainda na sede da Ajero (Telecentro Irmã Benailde), na rua Neuzira Guedes, nº 4109, bairro Tiradentes. Interessados também podem se inscrever de forma remota pelo www.ajero.com.br.

É necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência. Caso o candidato seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 99336-3914 ou (69) 3224-8149.

Datas e locais das aulas:

Primeira etapa (14 oficinas e cursos):

Local: Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Juscelino Kubitschek.

Datas: oficinas de 1º a 5 de julho e cursos iniciando dia 8 de julho.

Segunda etapa (14 oficinas e cursos):

Local: rua Abacateiro, 5412, Cohab.

Datas: oficinas de 17 a 20 de julho e cursos iniciando dia 22 de julho.

Terceira etapa (14 oficinas e cursos):

Local: Estrada dos Periquitos, 2903, Ulisses Guimarães

Datas: oficinas de 24 a 27 de julho e cursos iniciando dia 29 de julho.