Trecho da Av. Calama, próximo ao Porto Velho Shopping, está interditado para obra de drenagem

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que, desde a terça-feira (2), a Av. Calama, sentido Centro, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, foi interditada próximo ao Parque da Cidade, para realização de uma obra de drenagem que está sendo executada pela direção do Porto Velho Shopping.

Ao chegarem nesse trecho, os condutores de veículos devem desviar o trajeto pela rua Apolo, depois acessar a rua do Contorno e seguir até a Av. Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), na altura da rua do Cuiabá, onde poderão retornar para a Av. Calama e continuar o trajeto normalmente.

Por conta desse desvio, fica proibida a conversão à esquerda nas seguintes vias: rua do Urânio, rua da Prata, rua do Mercurio, rua do Cobre, rua da Esmeralda e rua do Ferro, como forma de garantir um trânsito seguro para todos.

Já no sentido bairro, o trânsito continua fluindo normalmente, mas apenas com meia pista da Av. Calama. Em razão disso, a Semtran solicita o máximo de atenção por parte dos condutores de automóveis.

No sentido bairro, o trânsito é apenas em meia pista

Apesar do trecho está sinalizado, equipes de Agentes de Trânsito estarão no local prestando apoio aos motoristas com relação aos desvios e orientando para melhor organização no trânsito.

PERÍODO

Conforme a Prefeitura, nessa fase da obra, que faz parte do mesmo ‘pacote’ que resultou na interdição da Av. Chiquilito Erse com a rua Argentina, durante o último final de semana, a previsão é que a Av. Calama fique interditada até o próximo dia 13 de agosto.

ÔNIBUS

Também por causa da obra de drenagem e interdição da Av. Calama, a Semtran informa que será necessário o desvio das rotas de ônibus do transporte coletivo para as seguintes linhas: 117 - Guajará; 123 - Cristal da Calama; 123 A Cristal da Calama via Planalto; e 114 A - Orgulho via Shopping.

No sentido Centro, essas linhas seguirão o mesmo percurso (desvio) feito pelos demais veículos: rua Apolo, rua do Contorno, Av. Chiquilito Erse (Rio Madeira) e Av. Calama.

No retorno para o bairro, o percurso dos ônibus será da seguinte forma: Av. Calama, Av. Rio Madeira, Rua do Ouro, Rua do Cobre, Rua Apolo e Av. Calama novamente.

Veja aqui a planta de sinalização temporária.