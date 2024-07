Prefeitura de Porto Velho revitaliza Praça São Pedro e entrega novo local de lazer para a comunidade

Recentemente, a Prefeitura de Porto Velho entregou a revitalização da Praça São Pedro, realizada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal de transformar espaços públicos em ambientes de convivência e bem-estar para os moradores.

A Praça São Pedro recebeu uma série de melhorias que colaboram para a melhoria do conforto e a segurança dos frequentadores. A iluminação do local foi completamente renovada com a substituição das lâmpadas antigas por novas luminárias de LED, mais potentes e eficientes, garantindo um ambiente mais atrativo e seguro durante a noite.

Além disso, foram instalados bancos de concreto com design moderno e linhas retas, proporcionando conforto e praticidade, além de serem de fácil manutenção. A área da praça também foi pavimentada com apoio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), e o estacionamento recebeu pintura pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

A revitalização contou ainda com o plantio de mudas de plantas adequadas ao clima local, incluindo arbustos de folhagens e jabuticabeiras. Para manter a praça limpa e agradável, foram instalados cestos coletores de lixo em diversos pontos, incentivando os visitantes a colaborarem com a manutenção do espaço.

Outro destaque da revitalização foi a inclusão de arte urbana no espaço. O artista plástico Bruno Souza foi convidado pela Emdur a criar uma obra de arte no muro da praça. A ideia trouxe mais cor e vida ao local. Futuramente, outras pinturas em azulejos também serão adicionadas, tornando a praça ainda mais charmosa.