Governo do Estado inicia revitalização do complexo histórico de Plácido de Castro

O governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), já iniciou as obras de revitalização do Museu que integra o Complexo Cultural da Lápide de Plácido de Castro, na região do Seringal Benfica (zona rural de Rio Branco), começando pela restauração das esculturas e planejamento de atuação emergencial para recuperar as estruturas do local.

Esculturas do complexo histórico já estão no ateliê do Museu dos Povos Acreanos. Foto: MPA/FEM

O chefe do Departamento do Patrimônio Histórico do Estado, Ítalo Facundes, explica que há uma grande dificuldade de acesso ao local e, como o processo de deterioração já está bem avançado, é preciso muito mais do que uma revitalização: “No momento, estamos trabalhando na restauração das esculturas e da lápide, e esperamos concluir tudo até o final de agosto”.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, esclarece que na última alagação a área que engloba o complexo ficou totalmente submersa, destruindo, inclusive, a passarela que dá acesso ao local. “A FEM está recuperando mais de 20 espaços, e o museu no Benfica é um deles. As esculturas já estão no ateliê do Museu dos Povos Acreanos e serão restauradas pelos artistas plásticos Darci Seles e Luís Carlos Gomes. Desde que assumimos a FEM, estamos recuperando e entregando as revitalizações de espaços culturais para a nossa população, seguindo uma orientação do governador Gladson Cameli, de priorizar a cultura em nosso estado”, enfatiza Kinpara.

Artistas plásticos Darci Seles e Luís Carlos Gomes são os responsáveis pela restauração das esculturas. Foto: FEM/MPA

O objetivo da FEM é envolver a comunidade do local nesta transformação do museu para a retomada do ponto turístico, para que todos possam conhecer a história da morte do coronel José Plácido de Castro, herói da Revolução Acreana.