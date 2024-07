Prefeitura de Porto Velho participa de encontro do vice-presidente Geraldo Alckmin com empresários

Para debater e apresentar algumas metas da Nova Indústria Brasil (NIB), programa que visa alavancar a indústria nacional, com investimentos e ações nos próximos dez anos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), participou na manhã desta terça-feira (02), na sede da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), de um diálogo com empresários.

Alckmin destacou que a NIB se sustenta em quatro pilares: inovação, competitividade, produtividade sustentável e exportação. "Firmamos o compromisso de assegurar, através de financiamento, R$ 66 bilhões para a inovação industrial, em todas as áreas econômicas. Para a competitividade, teremos o Brasil+Produtivo, com a parceria do Sebrae e do Senai, com financiamento do BNDES", anunciou.

Outra medida é a depreciação de maquinário em dois anos, hoje esse período é acima de uma década. "O objetivo é estimular a compra de maquinário novo, para melhorar a eficiência de competitividade, reduzindo o chamado custo Brasil. O presidente Lula vai sancionar a lei da LCD (Letra de Crédito de Desenvolvimento), que vai ofertar crédito para comércio e indústria, com juros mais baratos, com redução do Imposto de Renda".

Lançamento da pedra fundamental do HUB de inovação do Senai Rondônia

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou do evento e declarou que "o vice-presidente conhece de gestão - foi governador de São Paulo por quatro mandatos - e sabe dos obstáculos para as empresas, de um modo geral. Olhe para o nosso Estado, que é jovem, mas com uma vocação empreendedora extraordinária ao longo de nossa história. Que possamos ter investimentos para agregar valor aos nossos produtos primários, que passam por um momento de expansão".

O governador Marcos Rocha ressaltou que Rondônia tem alcançado destaque nacional, com crescimento acima da média nacional. "Temos o menor índice de desemprego do país, somos um grande produtor agropecuário e seguimos crescendo. Aproveitei para sugerir ao vice-presidente que, durante a realização da COP23, em Belém (PA), o café servido seja o saboroso robusta amazônico produzido aqui em Rondônia, que representa mais de 90% da produção cafeeira da região Norte. Nada mais justo que seja ofertado aos participantes o nosso legítimo robusta".

O presidente da Fiero, Marcelo Thomé, observou que o lançamento da NIB cria um ambiente de esperança entre os empresários. "Ainda que necessite de melhorias, temos algo a trabalhar, que resgata a centralidade da indústria brasileira. Não existe país forte, sem indústria forte", completou.

Geraldo Alckmin participou em seguida do lançamento da pedra fundamental do HUB de inovação do Senai Rondônia.