Calendário anual de ações fortalece trabalho desenvolvido pela Funcultural

Promover o desenvolvimento cultural do município de Porto Velho através da implementação de projetos e políticas públicas que incentivem a valorização, o fomento e o apoio à cultura local, é uma das principais atribuições da Fundação Cultural. O trabalho realizado pelo órgão torna possível a realização de eventos culturais e ações que geram renda, entretenimento e lazer, para artistas e para a população que vive na capital e nos distritos.

Para que haja aderência e constância nos projetos realizados pela pasta, a Funcultural trabalha com um calendário quadrimestral, que determina quais eventos serão realizados durante todo o ano. O documento é elaborado em outubro do ano que antecede as ações, em conformidade com o Conselho Municipal de Cultura, e leva em consideração as demandas de cada segmento cultural.

Eventos de bandas e fanfarras foram resgatados

“Eu sempre falo que a gente termina o ano com atividade cultural, e começa o ano com atividade cultural, que é o réveillon. Antes a gente não tinha esses eventos na cidade, a gente não tinha o tradicional Baile Municipal, o Arraial Municipal, os eventos de bandas e fanfarras que foram resgatados, e com esse calendário buscamos contemplar todos os segmentos culturais e resgatar alguns eventos”, explica o presidente da Funcultural, Godofredo Neto.

O evento que finaliza e inicia o ano é o tradicional réveillon, realizado no cruzamento da avenida Sete de Setembro com Farqhuar. A programação reúne artistas locais e uma grande queima de fogos. Já em fevereiro a Prefeitura de Porto Velho celebra a chegada do carnaval. O Baile Municipal no Mercado Cultural marca o pontapé das festividades momescas na cidade, e há ainda uma programação voltada para o público infantil.

Funcultural desenvolve ainda diversos projetos que incentivam a cultura

No mês de junho o Arraial Municipal dá início ao período junino, com uma grande festa e apresentações de quadrilhas e bois-bumbás no Mercado Cultural. Posteriormente à data, a Prefeitura apoia mais um calendário de mais de 80 arraiais que acontecem em Porto Velho e nos distritos, por meio do “Circuito Junino”.

Projeto Arte no Entardecer e Cultura Itinerante

Além das festividades que marcam as comemorações típicas anuais, a Funcultural desenvolve ainda outros projetos que incentivam a cultura, como por exemplo o Projeto Arte no Entardecer. Criado em 2022, o projeto reúne teatro, dança, roda de capoeira, arte circense e música, levados para a população de forma itinerante, em diversos espaços públicos da capital.

Os distritos de Porto Velho também estão sendo contemplados com eventos arte e cultura, através do projeto “Cultura Itinerante”, que também leva apresentações musicais e artísticas para comunidades distantes da capital.

Festivais de praia promovem o desenvolvimento econômico e o turismo local

Festival de praia nos distritos

Outra programação que foi resgatada pela Funcultural são os festivais de praia realizados nos distritos de Porto Velho. As festividades promovem o desenvolvimento econômico e o turismo local, reunindo programações musicais e de entretenimento nas localidades de Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná e Vila Calderita.

“Porto Velho é uma região de muita praia de água doce, e também fizemos um resgate dos festivais de praia, criando atividades culturais, começando a partir das 17h com teatro, arte circense e dança. Buscamos levar uma programação para todas as idades, finalizando com a música, e nossos festivais também foram um resgate realizado pela Funcultural”, destacou.