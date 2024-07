Prefeitura de Porto Velho realiza recuperação de estradas no setor chacareiro

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), está realizando o serviço de recuperação em oito ruas do setor chacareiro da Cidade Jardim, nas imediações do bairro Ronaldo Aragão, zona Leste da capital.

A ação inclui encascalhamento e patrolamento, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego para os produtores rurais e garantir o acesso seguro do transporte escolar. Ao todo, serão recuperados 11 quilômetros de vias, abrangendo as ruas Helenica, Cidade Jardim 4, Cidade Jardim 3, Cachoeira das Araras, Cidade Jardim 6, Cidade Jardim 7, Cidade Jardim 12 e Cidade Jardim 13.

Os serviços começaram no mês de junho e, embora ainda não haja uma previsão para a conclusão das obras, o empenho das equipes é garantir que todas as vias estejam em perfeitas condições o mais breve possível.

Carlos Magno, representante da Semagric, destacou a importância desses trabalhos para a qualidade de vida das famílias que dependem da agricultura familiar na região. “Na região vivem centenas de famílias que vivem da agricultura familiar. E é nosso papel garantir mais qualidade de vida para essas populações. Por isso, estamos nos esforçando ao máximo para alcançar o maior número possível de regiões chacareiras da nossa capital”, afirmou.