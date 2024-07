Tenda Família Cidadã atenderá o assentamento Joana Darc I na zona rural de Porto Velho

O projeto Tenda Família Cidadã, atenderá, no próximo sábado (06), o assentamento Joana Darc I na zona rural de Porto Velho. Esta é a 40º edição do projeto realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho. Os atendimentos na comunidade do Joana Darc I acontecerão das 9h às 14h, na Escola Municipal José de Freitas, no Joana Darc I, Linha 09 – Porto Velho.

O projeto é mais uma ação construída pelo executivo municipal para assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas, sobretudo de fomento e garantia de direitos e cidadania, tornando-se um espaço de encontro e acesso aos serviços, especialmente ao público prioritário do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

DOCUMENTOS

O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento ou de União Estável; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Endereço; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

A ação oferta vários serviços e busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

SERVIÇOS

- Emissão do Cadastro Único;

- Emissão da Carteira do Idoso Federal;

- Emissão de Passe Livre;

- Emissão de segunda via de Certidões e CPF;

- Emissão de Carteira do Autista;

- Solicitação do Programa Mamãe Cheguei;

- Atendimento Psicossocial;

- Alistamento e Reservista;

- Emissão de IdJovem;

- Cadastramento em vaga de cursos para mulheres;

- Oficina de artesanato para pessoa idosa;

- Condicionalidades para o Programa Bolsa Família na Educação;

- Assessoria Jurídica;

- Serviço do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

- Serviço Creas – Centro de Referência Especializado da Assistência Social;

- Serviço Família Acolhedora;

- Cadastro para Alistamento e Reservista;

- Educação Ambiental;

- Atendimento Oftalmológico;

- Educação de Trânsito;

- Designer de Sobrancelhas;

- Cabelereiro;

- Barbeiro;

- Emissão de Tarifa Social;

- Energisa: Desligamento, Ligação Nova, Transferência de Titularidade; negociação de dívidas, dentre outros.