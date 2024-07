Porto Velho sediará Conferência Municipal de Economia Solidária, em julho

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e seu Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), realizará a 1ª Conferência Municipal de Economia Solidária no próximo dia 31 de julho. O evento será no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Teatro Banzeiros, localizado na rua José do Patrocínio, nº110, Centro.

A Conferência vai debater políticas públicas a serem implementadas no município ou levadas para discussão na etapa estadual em cada eixo temático. A iniciativa surgiu a partir da resolução do Conselho Nacional de Economia Solidária (Conaes), publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no Diário Oficial da União no dia 11 de abril, que dispõe sobre a organização da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária, que ocorrerá em 2025.

A partir da resolução, são definidos os cronograma das plenárias municipais e estaduais que vão acontecer antes da Conferência Nacional. Com o tema “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”, os debates da 4ª Conferência serão fontes para a elaboração do 2º Plano Nacional de Economia Solidária.

A Semdestur participa da Conferência para agregar valor, por meio do DDS. “A reunião de diversos saberes da administração pública e da assistência social são essenciais para a construção do próximo plano nacional de economia solidária. Estamos felizes em participar da conferência, sempre em busca da promoção do melhor ambiente econômico para a capital”, ressalta a secretária Glayce Bezerra.

Em Porto Velho, o evento realizado pela Semdestur terá o apoio da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), através do Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unir (ITCP), da Cooperativa Rondoniense de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis (Catanorte), Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), Cáritas Brasileira – Articulação Noroeste, Coletivos Cestas Agroecológicas do Movimento dos Atingidos por Barragens (Mab) e da Federação Rondoniense do Artesanato.