Férias de julho: Governo de SP divulga programação para a criançada no estado

Com a chegada das férias de julho, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, elaborou uma programação especial. Além das atividades recreativas, exposições e atividades culturais, há ainda uma série de cursos de extensão para quem deseja aproveitar o tempo livre e buscar novas capacitações.

A seguir, confira os destaques. A programação completa pode ser conferida no site da secretaria ou das instituições do Estado.

Férias nos Museus

Pina Contemporânea e Pina Luz

A Pina Contemporânea está localizada na Avenida Tiradentes, 273, enquanto a Pina Luz está na Praça da Luz, 2, ambos os prédios no bairro da Luz, centro da capital paulista.

JogaJunto

Detalhes: Jogos relacionados a obras do acervo que proporcionam a interação em família e em grupo e estimulam um olhar atento, curioso e divertido sobre as obras de arte, a partir da série de obras “Bichos” da artista Lygia Clark. Mais informações no site .

Datas: 1, 18 e 22 de julho, das 10h30 às 15h30.

Como participar: Capacidade máxima de 20 participantes, com inscrições por ordem de chegada.

PinaFamília e Pinapequenos

Detalhes: A programação variada estimula a convivência entre as pessoas de diversas gerações, a partir do contato com a arte e o museu. Mais informações no site .

Na Pinacoteca Luz e na Pinacoteca Contemporânea, as atividades criativas envolvem famílias com crianças a partir de 5 anos.

Data: 14 de julho, a partir das 10h.

Como participar: É necessário adquirir o ingresso do museu, sendo R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e grátis aos sábados. O programa acontece a cada 2º domingo de cada mês com atividades variadas.

Cine Praça na Pina Contemporânea

Detalhes: Pensando em articular as temáticas presentes nas exposições do ano, a Pinacoteca realiza quatro dias de sessão de vídeos, documentários ficcionais, curtas e animações de diretores do circuito artístico e cinematográfico para o mês de julho. Temas como cosmologias e espiritualidade de povos originários, crise climática, falência de modelos extrativistas, imaginações utópicas e distópicas de futuro e as relações que se estabelecem entre humanidade e meio ambiente estão presentes na curadoria.

Datas: 11, 12, 13 e 14 de julho, com horários em breve.

Como participar: O evento é gratuito e aberto ao público. Indicado para vizinhança, famílias e pessoas interessadas na produção audiovisual contemporânea. Mais detalhes no site .

Feira Cultura Circular + show Alessandra Leão

Detalhes: A Feira Criativa Cultura Circular vai trazer produtores autorais de moda, design, culinária, arte, acessórios e bem estar à primeira edição da Feira da Pina, na praça da Pina Contemporânea. O público é convidado a permanecer durante a tarde e participar das atrações culturais previstas, como o show de Alessandra Leão e as oficinas do Experimenta!, realizados nos ateliês do prédio, voltado para as famílias.

Data: 27 de julho, a partir das 12h.

Como participar: Gratuito. Mais detalhes no site .

Museu Catavento

As férias no Museu Catavento, localizado na Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo, estão repletas de programações para as crianças. A entrada no espaço varia entre R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), com gratuidade para todos os visitantes às terças-feiras.

Olimpíadas no Catavento

Descrição: O Museu Catavento apresentará ao público uma breve introdução de alguns dos esportes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. Os visitantes poderão conhecer e praticar Badminton, Tênis de Mesa entre outras atividades olímpicas.

Data:2 a 12 de julho, às 11h30, 14h30 e 15h30.

Como participar: Gratuito, com retirada de senha no site .

Oficina de Dublagem

Descrição: Os participantes viverão uma experiência prática e enriquecedora no universo da dublagem, permitindo que desenvolvam habilidades técnicas e artísticas relacionadas à voz, interpretação e sincronização de áudio, através de atividades práticas e teóricas.

Data: 2 a 7 de julho; às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Como participar: Incluso no valor do ingresso, com retirada de senha no site .

Oficina: A Origem das Espécies

Descrição: Para entender como a seleção natural funciona, a ação fala dos bicos das aves e suas diferenças e semelhanças, além de testar na prática essa teoria.

Data:2 a 7 de julho; às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Como participar: Incluso no valor do ingresso, com retirada de senha no site .

Oficina de fósseis

Descrição: As crianças poderão compreender um pouco mais sobre o que são os fósseis, sua formação e o trabalho de um paleontólogo escavando seu próprio fóssil e personalizando-o. Além de aprender sobre como se formam os fósseis, seus tipos e de que forma eles estão presentes no Brasil.

Data: 23 a 28 de julho; às 11h, 12h, 14h e 15h.

Como participar: Incluso no valor do ingresso, com retirada de senha no site . Atividade contraindicada para pessoas com alergia à poeira. Será realizado o manuseio de areia.

Museu da Língua Portuguesa

Localizado na Praça da Luz, s/nº, no Centro Histórico de São Paulo, na capital, o Museu preparou uma programação especial, inteiramente gratuita, sem necessidade de inscrição, basta comparecer no local no horário da atividade.

Piraporiando: Palavra com Raiz – Estação Férias

Descrição: Brincadeiras e oficinas diárias que dialogam com o tema da exposição temporária Línguas africanas que fazem o Brasil e apresentações especiais aos sábados e domingos integram a programação do Piraporiando.

Data: 9 a 28 de julho, sempre de terça a domingo, das 10h às 17h.

4ª Feira de Troca de Livros do Museu

Descrição: A 4ª edição da Feira de Troca de Livros do Museu estimula o público a trocar com o Museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro livros da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024). Caso a pessoa queira doar mais livros ao Museu, não há limite, desde que respeitadas as categorias literárias indicadas. Também podem trocar livros entre si. A atividade ainda promove mediação de leitura e conta com um espaço infantil.

Data: 20 de julho, das 14h às 17h.

Domingo no Museu – Fantasmas da SP Antiga

Descrição: Histórias sobre mitos paulistanos fazem parte do espetáculo Fantasmas da SP Antiga, da Cia. Mapinguary. A trilha sonora da peça é executada ao vivo, relembrando alguns compositores nascidos na capital paulista.

Data: 28 de julho, das 13h às 14h.

Museu das Favelas

Em julho, nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28, das 14h às 17h, o jardim do Museu das Favelas será transformado em um ambiente educativo e inclusivo com a programação “Di Quebradinha”. Nela, o público poderá vivenciar diversas brincadeiras que conectam o passado e o presente com toda a sua família. Haverá tapetes e almofadas com atividades que resgatam brincadeiras de rua e de infância, além de jogos e oficinas relacionadas às favelas.

Os jogos estarão disponíveis para todas as idades. Além disso, aos sábados, às 15h, serão realizadas oficinas de construção de brinquedos com a equipe de educadores, como confecção de petecas, cinco Marias e pipas. A programação é aberta e gratuita. Para visitar a parte interna do Museu é necessário retirar ingresso antecipadamente no site ou diretamente na bilheteria no dia da visita.

Museu da Imigração

Detalhes: A Hospedaria em Movimento se transforma no “Mundo de Brincar”, uma brinquedoteca com atividades educativas e recreativas inspiradas em diferentes culturas e países, bem como no próprio Museu. Os pequenos terão a oportunidade de se divertir com amarelinha, escorrega, piscina de bolinhas, pula-pula, túneis de bambolê, espaço para pintura, recorte e colagem, além de massinhas de modelar e tintas. E nos dias 20 e 21 de julho, haverá o “Cineminha no Museu” com exibição de filmes infantis, pipoca e bebidas para garantir a diversão.

O Museu da Imigração está localizado na Rua Visconde de Parnaíba, nº 1316 – Mooca, São Paulo. O “Mundo de Brincar” é aberto e não precisa de inscrição, com espaço sujeito a lotação. Já o “Cineminha no Museu” terá vagas limitadas por ordem de chegada e capacidade máxima de 25 crianças.

Datas: “Espaço Mundo de Brincar”, até 29 de julho (de quarta a domingo), das 11h às 17h; e “Cineminha no Museu”, nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, com sessões a partir das 11h e pipoca às 15h,

Museu do Café

Todas as atividades não têm necessidade de inscrição. Ingressos na bilheteria da instituição custam R$ 16, com possibilidade de meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos. O Museu do Café está localizado na Rua Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Espaço Café com Leite

Detalhes: O espaço infantil de férias conta com atividades para crianças de todas as idades, com jogos educativos, brinquedos, espaço para leitura, oficina de minibarista, entre outros. Há, ainda, o “Cafezalzinho”, uma área lúdica e interativa dedicada à temática da cafeicultura, proporcionando diversão e aprendizado em uma minifazenda.

Data:3 a 28 de julho, das 11h às 17h.

Como participar: Até 10 anos. O ingresso custa R$16 e dá direito às áreas expositivas do Museu. A garotada até 7 anos é isenta e os estudantes pagam meia-entrada. Durante a permanência no espaço, que tem capacidade simultânea para 50 pessoas, é obrigatória a presença de um acompanhante.

Oficina de Minibarista

Detalhes: As crianças irão explorar o mundo dos cafés de maneira divertida e educativa. Elas aprenderão sobre diferentes tipos de grãos, métodos de preparo e poderão criar suas próprias bebidas, com desenhos especiais.

Data:6 e 7 de julho, às 11h.

Como participar: De 5 a 12 anos. O ingresso custa R$16 e dá direito às áreas expositivas do Museu. A garotada até 7 anos é isenta e os estudantes pagam meia-entrada. Durante a permanência no espaço, que tem capacidade simultânea para 50 pessoas, é obrigatória a presença de um acompanhante.

Oficina “Miniprodutor de café”

Detalhes: Em uma sala especial, as crianças poderão aprender a origem do café e quais são seus processos até o produto final, a bebida. A partir de um pequeno circuito, será possível plantar, conhecer um mini terreiro do grão e por fim, beber café.

Data:6 de julho, às 15h.

Como participar: Faixa etária de 5 a 12 anos. Para participar da oficina, será preciso retirar uma senha com as monitoras 30 minutos antes da ação, no Espaço Café com Leite. As vagas serão limitadas.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner está localizado na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Os ingressos custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia. A política de gratuidade e meia-entrada está disponível em: www.museufelicialeirner.org.br .

Compostagem para Criança

Detalhes: Em parceria com a Terra Campos, na oficina de compostagem as crianças aprenderão sobre o ciclo vital dos resíduos e como transformá-los em nutrição para o solo.

Data:2 de julho, às 15h.

Como participar: Inscrições e informações pelo contato (16) 98242-0999.

Quilling

Detalhes: Dentro da proposta de artes visuais, a oficina de “Quilling” consiste no processo de conceber figuras e desenhos a partir de tiras de papel colorido, que estão enroladas e modeladas para dar efeito de movimento, dimensão e delicadeza. O objetivo é trabalhar essa arte como terapia, estimulando a concentração, atenção, foco, imaginação e a criatividade, sendo uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos processos emocionais.

Data: 3, 10, 17, 24 e 31 de julho, às 11h e às 15h.

Como participar: Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local no horário da atividade.

Brincando com as notas musicais

Detalhes: Nessas férias, que tal aprender a reconhecer as notas musicais? Será utilizado o kit escala diatônica com 8 notas (Boomwhacker) que permite tocar diversas canções.

Data: 4, 11, 18 e 25 de julho, às 11h.

Como participar: Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local no horário da atividade.

Oficina de Terrário

Detalhes: O núcleo educativo irá produzir junto aos visitantes pequenos terrários de plantas, com areias coloridas, cascalhos, musgos e muito mais. O objetivo é que os visitantes produzam e aprendam como construir e manter o seu próprio terrário, permitindo a aprendizagem do funcionamento da flora.

Data: 5, 12, 19 e 26 de julho, às 11h e às 15h.

Como participar: Inscrições e informações pelo contato (16) 98242-0999, com 6 vagas.

Oficina Temática: pintando o pôr do sol

Durante o inverno, o mirante do Museu e Auditório tem vista privilegiada para belíssimos pores do sol. Os visitantes poderão se inspirar na exuberância deste fenômeno e participar de uma vivência de pintura.

Data: 6, 13 e 20 de julho, às 15h.

Como participar: Inscrições pelo contato e informações (16) 98242-0999, com 10 vagas.

Oficina de construção de pipa

Detalhes: Janaína Vieira, artista visual, educadora social e pesquisadora periférica, conduz uma oficina de construção de pipa, onde será trabalhada a coordenação motora, criatividade, ideia de espaço, apresentando também uma nova habilidade: construir pipa. Além de sua construção, a ideia é proporcionar este momento para os participantes, soltando a pipa que criou.

Data: 6 de julho, às 11h

Como participar: Inscrições pelo contato e informações (16) 98242-0999, com 10 vagas.

Projeto Pôr do Sol

Detalhes: Theresa Dalme, cantora paulistana, compositora e professora de canto, traz o show “Bossa Nova”, que oferece ao público o melhor da música brasileira. No dia seguinte, Krupinsk, transcendendo o mero título de cantor de R&B, ao lado de sua talentosa banda.

No dia 12, o projeto “Melodias ao entardecer” é uma apresentação musical que une o talento de um duo composto pela cantora Naluh e o guitarrista e violonista Rodrigo Cardoso. O repertório é cuidadosamente selecionado, abrangendo gêneros como MPB e canções internacionais. Depois, a cantora Mari Oliveira anima o projeto com seu show de grandes sucessos do pop nacional e internacional e clássicos da MPB.

“Música Jonja”, com Os Jonjos, apresenta Alceu Valença, Falamansa, Fagner, enfim, uns forrozinhos, reggaes, músicas românticas e dançantes. O Conjunto Aguará sobe ao palco com o projeto “Retratos do Choro Valeparaibano” que conta com repertório autoral dos chorões do Vale, colaborando com o legado de compositores consagrados, além de abrir caminho para novas composições de integrantes do grupo.

Já “Sonora – Capital Inicial Cover”, relembra os grandes sucessos do grupo brasiliense. Encerrando o Projeto Pôr do Sol, o cantor Chris Tavares prepara uma jornada sonora que celebra a rica herança musical do Brasil.

Data: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho, respectivamente, sempre a partir de 16h30.

Como participar: Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local no horário da atividade.

Orquestra de Pandeiro

Detalhes: Nesta oficina prática de ritmos, o mestre percussionista Afonsinho Menino vai ensinar, de forma simples e prática, a percussão do pandeiro, considerado uma “bateria de bolso”. A oficina termina num divertido “Pandeiraço”, uma roda rítmica animada.

Data: 20 de julho, às 11h.

Como participar: Inscrições pelo contato (16) 98242-0999, com 20 vagas.

“Ciranda de Histórias”

Detalhes: O Grupo Ziriguidum convida a todos a cirandar pelo universo das histórias, das cantigas, versos e brincadeiras da cultura popular.

Data: 27 de julho, às 11h.

Como participar: Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local no horário da atividade.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Oficina de massinha de modelar

Detalhes: Nesta atividade, serão utilizados ingredientes como farinha de trigo, água, corante, sal e óleo para criar uma divertida massinha de modelar.

Data: 9 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Contação de histórias

Detalhes: Oficina de contação de histórias infantis, seguida pela distribuição de bexigas com variados formatos, como flores, cachorrinhos, chapéus, espadas, entre outros.

Data: 11 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Confecção de pipa

Detalhes: Com o objetivo de estimular a criatividade e a interação social, será realizada uma oficina de confecção de pipas. Além de proporcionar diversão, a atividade resgata uma rica tradição cultural.

Data: 16 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Oficina “Quem Canta Seus Males Espanta!”

Detalhes: Nesta aula de canto, será desenvolvida a percepção auditiva e práticas vocais. De maneira divertida, será estimulado a coordenação motora e a musicalidade por meio de um repertório lúdico e infantil.

Data: 17 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Jogos e brincadeiras Indígenas

Detalhes: Através de brincadeiras tradicionais, os participantes poderão aprender sobre as culturas indígenas, além de vivenciar momentos de diversão e interação social.

Data: 24 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Roda de conversa seguida de oficina de técnica de cerâmica em argila

Detalhes: O Kaingang José Campos compartilhará os saberes tradicionais do seu povo. Em seguida, teremos uma emocionante oficina de técnicas de cerâmica em argila. Além de desenvolver habilidades, as crianças poderão conhecer técnicas tradicionais e compreender mais sobre as culturas indígenas.

Data: 25 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Oficina de artesanatos indígenas

Detalhes: Realização de oficina de pinturas seguida por oficina de confecção de artesanato indígena.

Data: 24 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

*Todas as atividades têm entrada gratuita. Para mais informações, o Museu disponibiliza o telefone (14) 3491-2202. A instituição está localizada na Rua Coroados, 521 – Centro, Tupã.

Museu das Culturas Indígenas

Brincadeiras indígenas

Detalhes: Terá zarabatana, arco e flecha, arranca mandioca e outras atividades para que todas as pessoas possam aproveitar e aprender.

Data: 6 e 7 de julho, das 15h às 17h.

Como participar: Atividade gratuita e sem inscrição antecipada. Por ordem de chegada e sujeita a lotação (20 pessoas).

Torneio: Ninmangwá Djagwareté

Detalhes: A onça pintada é um símbolo muito forte da luta dos povos de Abya Yala (América). Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça, mostra a dimensão lúdica desses povos. Traz a importância de incorporar cultura, irmã natureza, história e memória e contribui para a educação cultural, maior desenvoltura e agilidade ao tomar decisões, aumento da disciplina e da velocidade de pensamento.

Data: 13 de julho, das 09h às 18h.

Como participar: As inscrições serão realizadas, presencialmente, no dia e local da atividade, por ordem de chegada, das 09h às 10h.

Atividades nas Fábricas de Cultura

A participação é totalmente gratuita e sem necessidade de inscrição, por ordem de chegada. No total, serão mais de 200 ações distribuídas entre as unidades ao longo do mês.

Aviamento artístico

Detalhes: Máquina de costura, tesoura, agulha e linha, criam uma ótima oportunidade para quem quer desenvolver seu lado artístico. Os interessados poderão aprender a adornar e customizar tecidos ou peças de decoração.

Faixa etária: Livre.

Data: 10 a 25 de julho; quartas, das 10h às 12h, e quintas-feiras, das 15h às 17h.

Local: Fábrica de Cultura Brasilândia – Núcleo Taipas, na Rua Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo.

Pipocas coloridas

Detalhes: As crianças poderão aprender sobre a teoria das cores e o resultado de suas misturas através da culinária, fazendo pipocas doces.

Faixa etária: A partir de 10 anos.

Data: 10 de julho, das 16h às 18h.

Local: Fábrica de Cultura Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo.

Brincando com argila

Detalhes: Venha ter uma experiência com a arte da cerâmica, aprendendo técnicas básicas de modelagem de argila a mão livre, criando suas próprias esculturas de maneira simples e criativa.

Faixa etária: Livre.

Data: 16, 18, 19 e 24 de julho, sempre das 14h às 16h.

Local: Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo.

Aulas e brincadeira em Iguape

Detalhes: Na oficina de arte com guache, com um rolo de papel higiênico, será possível criar bichos, bonecos, folha, flores e o que mais vier à mente. O objetivo é soltar a imaginação e criar arte. Já no dia 18, a atividade Papper craft-papper toy foca na construção e customização de bonecos feitos em papel, com técnicas de dobraduras e colagem. A sexta-feira (19) será para explorar a criatividade com a produção de joias com miçangas, e no dia 24, a Doceria de Quintal promove uma brincadeira culinária aliada ao contato com a natureza. Não há necessidade de inscrição.

Faixa etária: De 6 a 13 anos.

Data: 16, das 16h às 18h; e 18 de julho

Local: Fábrica de Cultura Iguape, na Praça Engenheiro Greenhalgh, 01 – Centro Histórico, Iguape.

Chão de giz

Detalhes: Quais as brincadeiras que podemos criar com o giz no chão? Com uma infinidade de brincadeiras, as crianças poderão exercitar a imaginação com muita diversão.

Faixa etária: A partir de 8 anos.

Data: 17 de julho, das 10h às 11h45.

Local: Fábrica de Cultura Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Acrobacia divertida

Detalhes: O público será convidado a se desafiar com acrobacias de solo. As atividades podem ser individuais, em duplas ou em grupos e, além de muito divertidas, ajudam a desenvolver equilíbrio, alongamento e confiança.

Faixa etária: De 6 a 12 anos.

Data: 18 de julho, das 14h às 16h.

Local: Fábrica de Cultura Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº – Jardim Rochdale, Osasco

Brincadeiras de quintal

Detalhes: O objetivo é instigar a imaginação para a criação de um universo único onde for. A atividade envolve preencher uma garrafa com materiais coloridos e brilhantes, criando um mundo mágico para a criançada.

Faixa etária: de 5 a 10 anos.

Data: 20 de julho, das 10h30 às 12h30.

Local: Fábrica de Cultura Brasilândia, na Avenida General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo.

Boliche musical

Detalhes: Um boliche onde cada peça tem seu som formando músicas incríveis e inesperadas ao derrubar os pinos.

Faixa etária: A partir de 8 anos.

Data: 24 de julho, das 14h às 16h.

Local: Fábrica de Cultura Diadema, na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – Centro, Diadema.

Tênis de parede

Detalhes: O público poderá jogar squash e desenhar no chão, com giz, a “quadra”. As raquetes serão disponibilizadas no dia aos participantes.

Faixa etária: Livre.

Data: 24 de julho, das 15h às 16h.

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, na Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Cursos de extensão

São Paulo Escola de Teatro

Em julho, a SP Escola de Teatro oferece uma variedade de cursos gratuitos e presenciais. Os detalhes de como participar estão no site da companhia . Confira as opções:

“Os 12 Movimentos Corporais”, Ministrado por Beto Amorim.

Data: 22 de julho a 28 de agosto de 2024; segundas e quartas, das 19h30 às 22h30.

“Palavra, Jogo e Ação”, com Raphael Garcia.

Data: 24 de julho a 04 de setembro de 2024; quartas e quintas-feiras, das 14h30 às 18h30.

“Produção Cultural em Espaços Públicos”, com Luiza Thesin.

Data: 8 de julho a 4 de setembro de 2024; segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30.

“Construção Cênica Musical A Partir De Poesias”, com Ricardo Nash.

Data: 1 de julho a 31 de julho de 2024; segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30.

“Circo: Materialidades cênicas e dança”

Data: 16 de julho a 28 de agosto de 2024; terças e quintas, das 14h30 às 18h30.

São Paulo Companhia de Dança

A São Paulo Escola de Dança está oferecendo cursos online e gratuitos. Os interessados devem se inscrever no site até 22 de junho. Os cursos abrangem tópicos como Escrita de Projetos de Dança, Dança Educação para crianças de 6 a 10 anos e Dança Contemporânea para Adolescentes e Jovens. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e nos sábados e domingos, das 8h30 às 14h30, entre 29 de junho e 5 de julho. A idade mínima para inscrição é 16 anos, com experiência em dança conforme cada edital. Os candidatos devem preencher um formulário online e submeter currículo e carta de intenções. A curadoria dos cursos é feita por Inês Bogéa, diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança e do superintendente educacional da Sped, José Simões.

Confira os editais:

Exposições

Wildlife Photographer of the Year

Detalhes: Pela primeira vez, a América Latina abrigará a exposição das fotografias vencedoras do concurso Wildlife Photographer of the Year – Fotógrafo do Ano da Vida Selvagem, promovido pelo Museu de História Natural de Londres (Natural History Museum). Criado em 1965, o concurso é o mais prestigiado evento de fotografia global e expõe a obra de alguns dos melhores talentos fotográficos do mundo. As imagens da mostra capturam o fascinante comportamento animal, espécies espetaculares e a impressionante diversidade do mundo natural.

Data: Até 25 de agosto, das 10h às 17h.

Local: Galeria Marta Traba do Memorial da América Latina, na Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo.

Como participar: Gratuito.

Espetáculos

Sala São Paulo*

Concerto: 25 anos da Sala São Paulo

Detalhes:A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) celebra os 25 anos da inauguração da Sala São Paulo com um programa especial. O concerto, regido pelo Diretor Musical e Regente Titular da OSESP, Thierry Fischer, apresenta a grandiosa “Sinfonia nº 2 em dó menor – Ressurreição” de Gustav Mahler. Essa sinfonia, composta entre 1888 e 1894, ganhou sua versão final em 1910 e transcende as tristezas e alegrias cotidianas, convidando o ouvinte a refletir sobre fé, esperança e vida após a morte. É notável por ser a primeira vez que Mahler incorporou a voz humana em uma sinfonia, especialmente nos movimentos finais, que são o clímax da obra.

Data: 9 de julho, às 19h30

Como participar: Ingressos a R$ 39,60 (inteira), vendas pela plataforma . O concerto será transmitido ao vivo no YouTube da Osesp .

Palco Semente Sabesp, no Teatro Sérgio Cardoso

Detalhes: O Palco Semente Sabesp é um programa de formação de público cuidadosamente projetado para atender crianças em seu primeiro contato com o teatro. Com uma abordagem lúdica e acessível, busca não apenas entreter, mas também inspirar, proporcionando às crianças um espaço onde elas possam explorar a magia do teatro de forma ativa e participativa. Mais detalhes no link .

Data: 7, 14, 21 e 28 de julho, às 11h.

Local: Rua Rui Barbosa, nº 153 – Bela Vista, São Paulo.

Como participar: Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início dos espetáculos.

Demais atividades

As atividades a seguir não necessitam de inscrição prévia, basta comparecer no local no horário da atividade.

Biblioteca de São Paulo

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo.

Férias na biblioteca

Detalhes: Uma série de oficinas que abordam diferentes práticas circenses para todas as idades. O público será convidado a experimentar e vivenciar, através de jogos e brincadeiras, o mundo do circo. Todas as atividades serão conduzidas pela Cia. Apodi.

Data: Dia 6, “Malabarismo com bolinhas”; dia 13, “Maquiagem artística para crianças e adolescentes”; dia 20, “Bambolê”; e dia 27 de julho, “Malabarismo com fitas, swing poi e criação de equipamento circense próprio”. Todas as ações ocorrem das 14h às 15h30.

Campeonato de Futebol

Detalhes: Muita diversão, desafios e premiação ao final do campeonato. Indicado para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. A participação se dará com a organização feita pela equipe da biblioteca no local.

Data: 19 de julho, das 13h às 18h.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Local: Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Férias na biblioteca

Detalhes: As oficinas vão abordar os temas de sustentabilidade e meio ambiente de forma lúdica e divertida. Crianças, jovens e seus acompanhantes terão a oportunidade prática de refletir sobre a importância das relações entre seres humanos e a natureza.

Data: 7, 14, 21 e 28 de julho, das 14h às 15h30.

Campeonato de Game

Detalhes: O campeonato do jogo de futebol EA Sports FC24 terá muita diversão, desafios e premiação ao final da atividade.

Data: 19 de julho, das 13h às 17h30

O Mundo do Circo

O Mundo do Circo oferece uma variedade de atividades gratuitas e presenciais, entre oficinas e apresentações. Os detalhes estão no site da instituição . O endereço é Av. Cruzeiro do Sul, nº 2630 – Carandiru, São Paulo. Confira as opções:

Férias do Circo

Detalhes: O projeto visa proporcionar às crianças uma experiência divertida e educativa no mundo encantado do circo. Elas poderão aprender habilidades circenses e terão a oportunidade de desenvolver confiança, coordenação motora e trabalho em equipe. O programa inclui, ainda, espetáculos e feiras.

Data: De 10 a 28 de julho, das 10h às 15h (de quarta a sexta) e das 10h às 17h (sábado e domingo).

Picadeiro a céu aberto

Detalhes: Circo itinerante na área externa do circo.

Data: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho, de 9h às 14h.

Como participar: Entrada gratuita

Visitas Educativas na Sala São Paulo

Detalhes: Esta é uma oportunidade imperdível para conhecer a história desse icônico edifício. Durante o passeio, os visitantes aprendem sobre o patrimônio histórico da antiga Estação Júlio Prestes, que foi restaurada e transformada na magnífica sala de concertos que é hoje. O programa inclui detalhes sobre a acústica da Sala, sua estrutura e funcionamento. Além disso, as visitas são gratuitas em 2024, quando a Sala São Paulo celebra seus 25 anos de portas abertas.

São oferecidas também visitas voltadas a crianças de até 10 anos, com uma caça ao tesouro na Sala São Paulo. O acompanhamento de um responsável é obrigatório. Elas acontecem no primeiro e no terceiro sábado do mês. A Sala São Paulo está localizada na Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo. Saiba como chegar no link .

Data: Segunda a sexta-feira: às 9h, 13h e 16h30; nos sábados, às 13h30; e aos domingos e feriados, às 13h.

Como participar: É preciso retirar ingressos pelo site com até dois dias de antecedência à data da visita. Para outras modalidades, consulte as condições .

SP Escola de Teatro

Mais informações e ingressos no link .

“2 Palitos”

Detalhes: O espetáculo não conta a história de um personagem específico, mas sim de toda uma geração. Onze protagonistas, divididos em sete cenas, exploram o absurdo que se confunde com a realidade, satirizando e criticando a sociedade contemporânea e os desafios de ter 30 anos. Uma adaptação do espetáculo que estreou em 2017, com referências ao momento pós-pandêmico e à famosa fase dos “30 anos”.

Data: De 6 a 28 de julho, sábados às 20h30 e domingos às 18h.

Local: Unidade Roosevelt, na Praça Franklin Roosevelt, 210 – Bela Vista, São Paulo

“Para Não Gritar”

Detalhes: Espetáculo musical baseado na obra de Caio Fernando Abreu. Caio retorna ao sobrado onde viveu seus últimos anos, em Porto Alegre. Imerso em lembranças difusas, ele conta com a ajuda de suas icônicas personagens, cartas e histórias para entender seu passado e refletir sobre o futuro.

Data: De 5 a 28 de julho, sextas e sábados às 20h30 e domingos às 18h.

Local: Unidade Roosevelt, na Praça Franklin Roosevelt, 210 – Bela Vista, São Paulo

29º Fetesp: Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo

Detalhes: O Conservatório de Tatuí promove o 29º FETESP, um evento que reúne grupos estudantis e profissionais de teatro, com objetivo de promover um intercâmbio pedagógico e cultural entre estudantes e artistas. A programação inclui oficinas, lives, debates, jogos teatrais e espetáculos com os mais variados temas e formatos. Neste ano, participaram da seleção 60 trabalhos oriundos de 25 escolas e 16 cidades. Além dos grupos inscritos, o FETESP também convida grupos e artistas de renome para um intenso compartilhamento de experiências e informações.

Data: De 20 a 26 de julho, com programação o dia todo.

Local: Conservatório de Tatuí, na Rua São Bento, 415 e 808 – Centro, Tatuí; em escolas públicas e na Praça da Matriz.

Como participar: Evento gratuito. Confira a programação detalhada no site do Conservatório .

