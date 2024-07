Economia de Rondônia é impulsionada pela 40ª edição do Arraial Flor do Maracujá

O Arraial Flor do Maracujá, em sua 40ª edição, trouxe um impacto significativo para a economia do estado de Rondônia. O evento, coordenado pelo governo do estado, foi realizado no período de 21 a 30 de junho, no Parque dos Tanques, em Porto Velho, e atraiu 170 mil visitantes, conforme informações da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

Durante os dez dias do maior arraial da região Norte foram gerados mais de R$ 1,5 milhão em vendas, demonstrando a força do evento para movimentar o comércio local. Na 39ª edição, realizada em 2023, as vendas de comidas típicas e outros itens ultrapassaram o montante de R$ 500 mil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o arraial é uma tradição que vai além do entretenimento. Representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico para a região, gera emprego e renda para muitas famílias e enaltece a cultura do estado.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, também ressaltou os benefícios trazidos pelo evento. “A cada ano, o arraial se consolida como um dos principais propulsores econômicos do nosso estado. Estamos felizes em ver que, mais uma vez, conseguimos proporcionar um evento que valoriza a cultura e ainda traz impactos positivos à economia local. O sucesso do evento é o resultado da união de esforços entre o governo estadual, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), Prefeitura de Porto Velho, empresários e a comunidade, demonstrando que iniciativas culturais podem ser grandes impulsionadoras da economia.