Prefeitura investe em perfuração de poços artesianos em comunidades do baixo Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD), já deu início na execução da perfuração de cinco poços artesianos nas comunidades ribeirinhas Terra Firme, Papagaios e Santa Catarina, no distrito de Calama e Demarcação.

As obras iniciaram no último dia 20 de junho, e devem ser concluídas até o final de julho. O objetivo é minimizar os problemas de falta de água, ocasionados pelo período de seca do rio Madeira.

A obra contou com a parceria com Serviço Geológico Brasileiro (SGB), que fez o estudo geofísico, para facilitar e resolver a distribuição de água potável para estas comunidades que sofrem anos após anos com esse problema, além de contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas do baixo Madeira.

Heitor Santos, superintendente da SMD, fala sobre os estudos técnicos. “Foram realizados nestas localidades estudos técnicos para assegurar os padrões de qualidade e minimizar os impactos ambientais, uma ação que se faz necessária a implantação e melhorias do sistema de abastecimento de água nas comunidades”, finalizou.