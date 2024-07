Ordem de serviço autoriza a construção do prédio do Cras Floresta

Foi assinada a Ordem de Serviço que autoriza a empresa contratada a iniciar os serviços de obras para construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras Floresta), conforme Convênio n°026/PGM/2024, que visa atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

Nos termos do contrato celebrado entre o município de Porto Velho, por intermédio da Semasf, assinado pelo secretário Álvaro Mendonça, a Ordem de Serviço entra em vigor na data de assinatura do contrato, e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no último dia 26 de junho, na edição 3756.

A construção do prédio do Cras Floresta fica localizada à rua Açai, S/N, Lote 452, Quadra 015, Setor 07, bairro Floresta.

CRAS

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é uma unidade pública de atendimento à população e são oferecidos os serviços de Assistência Social. No Cras você pode:

- Fazer seu Cadastro Único;

- Ter orientação sobre os benefícios sociais;

- Ter orientação sobre seus direitos

- Pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos;

- Fortalecer a convivência com a família e com a comunidade;

- Ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social;

- Ter apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica;

- Ter orientação sobre outros serviços públicos;

O Cras é um direito do munícipe, é gratuito e é mantido pela Prefeitura e pelo Governo Federal.