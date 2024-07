Ieda Chaves fortalece atuação da Associação Pestalozzi com mais de R$ 90 mil em emenda

Na última semana, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou de cerimônia que confirmou a destinação de emenda parlamentar à Associação Pestalozzi de Porto Velho, que atua há mais de 40 anos nas áreas da Educação, Saúde e integração social dos alunos com deficiência intelectual e autismo. O recurso, na ordem de R$ 92.874,00 mil, foi investido na aquisição de aparelhos de ar-condicionado e proporcionará um ambiente mais confortável e propício ao aprendizado.

Ao fazer uso da palavra, Ieda Chaves expressou sua gratidão às pessoas que confiaram o voto a ela e ao trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos como primeira-dama da capital. Ela fez questão de reafirmar que só entrou na vida pública para poder contribuir ainda mais com o Estado através deste tipo de ação. "Eu tive a oportunidade de conhecer ainda um pouco mais de perto a necessidade de pessoas que, como vocês, dão uma parte da vida para ajudar outras pessoas. Então, saibam que isso é muito bonito e é muito gratificante”, disse.

“Além disso, a emenda contribui para o bem-estar dos alunos e professores, melhora o desempenho acadêmico, contribui com a melhoria da produtividade dos colaboradores e adapta o ambiente às condições climáticas adversas, principalmente com o ingresso no período de inverno amazônico", complementou Ieda Chaves.

Participação

O evento foi acompanhado por colaboradores e pais de alunos, que foram elogiados pela dedicação e por acompanharem a vida escolar de seus filhos.