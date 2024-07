Prefeitura de Porto Velho arrecada materiais escolares para doação ao Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Porto Velho está arrecadando materiais escolares essenciais para a Campanha SOS Rio Grande do Sul, promovida pela Associação Rondoniense de Municípios em parceria com prefeitos e primeiras-damas dos 52 municípios de Rondônia. Os itens de maior prioridade incluem cadernos, lápis, apontadores, canetas e estojos.

O Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, é o principal ponto de coleta para as doações. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 530 escolas tiveram suas infraestruturas danificadas pelas enchentes e 138 bibliotecas escolares foram destruídas, afetando gravemente a educação no estado.

Entre os materiais sugeridos para doação estão caderno, conjunto de lápis, apontador, giz de cera, caneta, estojo, lapiseira, calculadora, réguas e mochilas. Também são aceitos livros de literatura infanto juvenil.

Até o momento, a contribuição da população rondoniense destinou ao Rio Grande do Sul nove carretas, cada uma delas com capacidade para 14 toneladas de suprimentos, entre alimentos, água, roupas, itens de higiene pessoal, medicamentos e ração.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES ARRECADADOS

• Mochilas

• Cadernos

• Calculadora

• Canetas (azul, preta ou vermelha)

• Caixas de grafite

• Lapiseiras

• Réguas

• Kit de lápis de cor

• Kit caneta hidrocor

• Lápis preto

• Apontadores

• Estojos

• Squeezes

• Livros de literatura

• Mochilas novas ou usadas em bom estado

ONDE DOAR

Os principais pontos de coleta em Porto Velho funcionam:

- Prédio do Relógio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- Na sede da Arom, na av. Farqhuar, 2985, Panair, até as 17h;

- Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, localizada na rua José do Patrocínio n° 200, Centro. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 21h, mas aos sábados e domingos também estará atendendo somente para receber doações.