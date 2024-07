Prefeitura oferece 1.120 vagas para oficinas e cursos gratuitos

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e o Sine Municipal, por meio da Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero), está oferecendo oficinas e cursos profissionalizantes gratuitos, a serem realizados nos bairros: Juscelino Kubitschek, Cohab e Ulisses Guimarães. Inscrições iniciam neste sábado (29).

O oferecimento de cursos e oficinas são frutos de emendas da Câmara Municipal de Vereadores, tem por objetivo preparar jovens e adultos para carreiras diversas, tornando-os competitivos para o mercado de trabalho. Os temas oferecem formações práticas, que agregam não somente ao currículo, mas também ao dia a dia profissional.

A Semdestur trabalha para oferecer políticas públicas que fomentem a geração de trabalho e renda, visando a inclusão social produtiva, contribuindo para o desenvolvimento econômico da capital.

Os 14 cursos e oficinas oferecidos pelo Sine Municipal são: Mecânica de moto; Manutenção de Celular; Manutenção de Central de Ar; Informática; Designer Gráfico; Cabeleireiro; Manicure; Designer de Sobrancelhas; Limpeza de pele; Epilação; Barbeiro; Trabalhos Manuais; Música e Extensão de Cílios.

Confira o período e os locais das aulas:

• Primeira etapa (14 oficinas e cursos):

Local: Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Juscelino Kubitschek.

Datas: oficinas de 1º a 5 de julho e cursos iniciando dia 8 de julho.

• Segunda etapa (14 oficinas e cursos):

Local: rua Abacateiro, 5412, Cohab.

Datas: oficinas de 17 a 20 de julho e cursos iniciando dia 22 de julho.

• Terceira etapa (14 oficinas e cursos):

Local: Estrada dos Periquitos, 2903, Ulisses Guimarães

Datas: oficinas de 24 a 27 de julho e cursos iniciando dia 29 de julho.

As oficinas terão a duração de quatro dias, garantem certificado e têm por objetivo despertar o interesse dos alunos em fazer o curso completo. Já os cursos têm maior duração, cerca de dois meses, com previsão de término para novembro deste ano, e preparam o aluno para o mercado de trabalho.

Os interessados devem ter a partir de 16 anos, cursando o ensino fundamental ou médio, ou já concluído. As inscrições das oficinas e cursos que ocorrem na Praça CEU serão neste sábado (29), das 17h às 20h. As inscrições para as demais oficinas e cursos serão a partir de segunda-feira (2), até quando durarem as vagas.

As inscrições serão de forma presencial na secretaria da Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Juscelino Kubitschek, em dias úteis, de 8h às 14h; também de forma presencial na Ajero, Telecentro Irmã Benailde, rua Neuzira Guedes, 4109, Tiradentes. As inscrições também podem ser feitas de forma eletrônica, pelo site www.ajero.com.br.

O candidato deve levar documento original com foto e comprovante de residência, no caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. Mais informações pelo número (69) 99336-3914 ou (69) 3224-8149.