Edital seleciona imóvel para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Creas Pop

A Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), divulgou o Edital n° 002/SEMASF/2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no dia 18 de junho de 2024, Edição 3750, o chamamento público tem por finalidade a pesquisa de imóveis para locação pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasf).

O edital está disponível no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br para download, podendo ser solicitado através do e-mail: [email protected] ou fisicamente na Semasf, situada na Av. Pinheiro Machado, 1718, Bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO.

A data limite para entrega das propostas: 20 (vinte) dias corridos a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho/RO, fisicamente na Semasf ou no e-mail: [email protected].

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

O edital é um chamamento público para seleção de imóvel para locação e deve cumprir os os requisitos mínimos exigidos a fim de acomodar a estrutura e necessidades do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Creas Pop), cujas atividades estão devidamente normatizadas na legislação municipal, de acordo com a pontuação atribuída, conforme critérios técnicos estabelecidos, e demais condições descritas nos anexos deste edital.