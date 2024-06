Ieda Chaves destina aproximadamente R$ 220 mil para o 40º Arraial Flor do Maracujá

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) anunciou a destinação de cerca de R$ 220 mil para a realização do 40º Arraial Flor do Maracujá, que acontece desde 1983. O evento, que segue até o próximo domingo (30), no Parque dos Tanques, localizado em Porto Velho, é considerado mais do que uma simples festa junina, mas sim uma celebração dos costumes e tradições locais que promovem a integração entre a comunidade.

Desse montante, foram destinados diretamente ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), R$ 100 mil para o custeio da organização. Outros R$ 100 mil foram entregues à Associação Folclórica, Cultural, Esportiva, Recreativa e Social do Bairro Esperança da Comunidade (Asfocre), que é responsável pela Quadrilha A Roça é Nossa. Já o restante dos recursos (R$ 19,6 mil) foi destinado à popular Quadrilha Rádio Farol e visa auxiliar na compra de indumentárias para os participantes.

Ieda Chaves ressaltou ainda que, além de promover a cultura, o Arraial Flor do Maracujá também desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia local. “Com a montagem de diversos ambientes comerciais, a festa gerará emprego e renda para milhares de pessoas, oferecendo uma excelente oportunidade para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado”, acrescentou.

De acordo com o Governo de Rondônia, responsável pela organização do evento, neste ano a festa será ainda mais especial, homenageando a primeira quadrilha registrada em Porto Velho, denominada Flor do Maracujá. Durante 10 dias, os participantes devem desfrutar de muita música, dança, comidas típicas e diversão.

Serviço

A programação do Arraial Flor do Maracujá tem diversas apresentações de grupos folclóricos da região (quadrilhas e bois-bumbás), proporcionam um verdadeiro show aos presentes (confira aqui).