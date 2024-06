Inscrições para participação de 80 empreendimentos no Arraial Cultural se iniciam na segunda-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), abre as inscrições para participação de 80 empreendimentos dos segmentos de alimentação, brinquedos e ambulantes, que farão parte da Economia Solidária no Arraial Cultural, em Rio Branco. Para se inscrever, os empreendedores devem levar RG, CPF e comprovante de endereço, das 8h às 15h, de segunda-feira, 1º, a sexta, 5, à Casa do Empreendedorismo, localizada na Rua João Donato, 125 – Ipase. A seleção dos empreendimentos será feita por meio de sorteio.

Tradição em Rio Branco, o Arraial Cultural é realizado no Calçadão da Gameleira, este ano entre 16 e 21 de julho. O evento é uma realização do governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e terá a colaboração de 15 secretarias e instituições.

Inscrição começam na segunda-feira. Imagem: Ascom/Sete

“O Arraial Cultural já é um evento consolidado do governo do Estado, por meio da FEM, em parceria com a Sete, que é responsável pela Feira de Economia Solidária. Ficamos muito felizes de contribuir para um evento que remete à tradição das festas juninas e folguedos, fazendo dessa festa um evento tão significativo para a nossa cultura”, ressaltou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Assim como no ano passado, os autônomos devem participar dos dias de festa, contribuindo com variedade de comidas típicas como milho verde, canjica e bolos tradicionais, barracas de tacacá, rabada, churrasco e hambúrgueres, bebidas, além de diversidade de brinquedos e serviços ambulantes.

Economia Solidária reúne empreendedores no Arraial Cultural de 16 a 21 de julho, em Rio Branco. Foto: Cristian Raphael/FEM

“O Arraial Cultural é um evento bastante significativo para a nossa economia. Os empreendedores aguardam o ano inteiro para comercializar nesses dias de evento e nós teremos os segmentos de alimentação, brinquedos, bebidas e ambulantes. E nossos expositores estarão lá, com alimentação e recreação para todos”, enfatizou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.