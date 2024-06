Noite Musical reúne talentos na comemoração dos 50 anos do Corpo de Bombeiros do Acre

Como parte das comemorações pelos 50 anos do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), foi realizada na quinta-feira, 27, a Noite Musical Jubileu de Ouro no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, reunindo talentos musicais e instrumentais que se destacam na corporação, para uma apresentação em clima de confraternização, reunindo bombeiros, familiares e servidores civis.

Palco do Teatro Hélio Melo recebeu noite musical promovida pelo CBMAC, com apresentações musicais de bombeiros como parte das comemorações pelos 50 anos da corporação. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Foram interpretadas 12 músicas em gêneros musicais variados, passando pela Música Popular Brasileira (MPB), rock, instrumental, gospel e romântico, interpretadas por oito bombeiros militares, em vocais e instrumentos.

Capitão Biasoli relatou ter ensaiado muito para apresentar um solo instrumental e teve resposta entusiasmada da plateia. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Segundo o capitão BM Caio Biasoli, o objetivo é fortalecer laços institucionais, valorizar a desenvoltura artística de bombeiros militares e civis, em clima festivo com familiares, num reconhecimento comum de quão importante é o CBM para a sociedade como um todo. Com a esposa Priscila Paiva na plateia, o capitão fez sua apresentação instrumental e foi bastante aplaudido.

Soldado Ewerton Bezerra lembrou que a história do Corpo de Bombeiro se mistura ao crescimento das famílias, juntas em todas as comemorações. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Antes de interpretar a canção Pensando em Você, do Pimentas do Reino, o soldado Ewerton Bezerra dedicou-a à esposa e a todos os familiares, lembrando que os componentes da corporação se tornam uma grande família, sempre juntos nas comemorações de aniversário do CBM. “Muitos de nós não tínhamos filhos quando passamos no concurso e hoje estamos aqui, com tantas crianças correndo e participando da festa”, lembrou.

Vitória Saiury Marui se diz orgulhosa por já ter participado de todas as comemorações nos últimos 11 anos, desde que o marido foi aprovado no concurso do CBM e considera que a cada ano fica melhor. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Vitória Saiury Marui, casada com o sargento Luiz de Lima, empolgou os presentes ao interpretar Equalize, da cantora Piti. “Há 11 anos participo das festividades em comemorações ao aniversário do CBM e a cada ano se torna melhor. Em especial, a Noite Musical, que precisa ser mais valorizada e prestigiada por toda a corporação”, observou.