Prefeitura participa de feira que reunirá atores do turismo da Região Norte em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), estará presente na Expo Turismo Rondônia 2024, feira de turismo realizada pelo Governo do Estado, através da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e pela Fecomércio RO. A Expo será no espaço de eventos Soraia Vilela, no Sesi, na avenida Rio de Janeiro, no período de 4 a 6 de julho de 2024.

A Expo Turismo Rondônia 2024 terá debates, palestras e exposições sobre o turismo regional, com gestores, empresários e operadores do turismo de toda a região Norte, além de palestras internacionais. O objetivo da Prefeitura de Porto Velho no evento é mostrar o potencial turístico da capital, apresentando a campanha promocional O Melhor de PVH - Terra de Bravos Pioneiros, que já possui 17 circuitos e quatro rotas turísticas.

Para a secretária Glayce Bezerra, todos os esforços para divulgação do turismo de Porto Velho são relevantes. “Um grande evento promovido pelo Governo do Estado, através da Setur, e pela Fecomércio, tem tudo para agregar valor e conhecimento a todas as pessoas envolvidas no trade turístico, seja os donos de pousadas, restaurantes, agências, entes públicos. Estamos unindo forças para levar a riqueza turística de Porto Velho e de Rondônia para todo o mundo”.

Serviço

O evento será nos dias 4 e 5 de julho (quinta e sexta-feira), das 14h às 22h e 6 de julho (sábado), das 10h às 18h, com atrações para todos os públicos e entrada gratuita.