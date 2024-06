Funcionários do Porto de Porto Velho recebem treinamento para formação de brigadistas

Devido à necessidade de ter um grupo de brigadistas na zona portuária, a Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph), que administra o Porto de Porto Velho, ofereceu um curso de capacitação para 15 servidores, incluindo nove guardas portuários. O treinamento, ocorrido na quarta-feira (26), foi ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Conhecimentos teóricos e práticos foram ministrados aos participantes, que aprenderam noções básicas de prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros, uso adequado de equipamentos, procedimentos de evacuação e comunicação efetiva.

Entre as atividades desenvolvidas na capacitação, os funcionários foram instruídos para manuseio de extintores e mangueira, com a utilização de fogo controlado. O instrutor e sargento bombeiro militar, Denis Cledson Valci explicou que, esse tipo de treinamento faz a diferença para que os prejuízos humanos e materiais sejam prevenidos. O sargento mencionou episódios com resultados satisfatórios, decorrentes de brigadistas anteriormente preparados.

“Tivemos uma ocorrência em que brigadistas, formados pelo curso, fizeram o primeiro combate em situação de princípio de incêndio, confinando o foco para evitar que as chamas se espalhassem pela edificação. Para um incêndio os minutos contam, por isso a atuação da brigada foi de extrema importância”, evidenciou o bombeiro militar.

SIMULAÇÃO

Um acidente simulado, com ocorrência de ferimentos nos envolvidos, foi realizado para o treinamento de primeiros socorros. O guarda portuário, Marcelo de Moura Ribeiro comentou sobre as expectativas em torno do curso. “As principais habilidades que espero adquirir nesse curso é ter o preparo para identificar uma vítima, e depois, proceder com os cuidados necessários nas diferentes emergências e acidentes que possam acontecer aqui. Para mim, foi desafiador aprender a imobilizar a perna de uma pessoa acidentada. É essencial termos vários brigadistas no Porto, com conhecimento para atuar em conjunto, no caso de incêndios ou outras situações.”

O presidente do Porto, Fernando Parente ressaltou acerca da ação promovida pela Soph. “O treinamento é fundamental para garantir a segurança de todos que trabalham e transitam pelo Porto de Porto Velho. Estamos comprometidos em oferecer um ambiente seguro e preparado para emergências. A capacitação dos funcionários reflete o engajamento com a proteção e o bem-estar de todos. Somos gratos ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, pela parceria e dedicação em nos ajudar a formar uma equipe de brigadistas altamente qualificada.”