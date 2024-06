Prefeitura segue com programação de castração gratuita de animais de pequeno porte em Porto Velho e distritos

Para melhorar a condição de vida e saúde animal, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realiza atendimento veterinário e castração gratuita para cães e gatos na capital e nos distritos, para a população de baixa renda, inscrita no CadÚnico.

Com o objetivo de expandir o atendimento veterinário a cães e gatos que vivem em famílias de baixa renda, a Prefeitura tem direcionado as equipes técnicas da Sema, utilizando a unidade volante Castramóvel, começando no último dia 8 de junho, com uma série de exames para os atendimentos clínicos e castrações de animais de pequeno porte no distrito de São Carlos.

Além de promover a saúde do animal, a Prefeitura ainda realizou a logística de atendimento ao distrito, montando uma rampa para facilitar o acesso da unidade móvel na localidade. Para que os animais sejam castrados, antes do procedimento, eles passam por um exame de sangue para verificar se estão aptos para a cirurgia.

A iniciativa faz parte do projeto Bem-Estar Animal da Sema, executada através de programas humanitários, para um controle de natalidade mais amplo e maior da qualidade de vida para os animais, com parceria da clínica veterinária Kin Casa Vet, que realiza os atendimentos de consultas de rotina emergência, exames laboratoriais, ultrassom, raio-x e cirurgias.

CASTRAMÓVEL

Prefeitura montou uma rampa para facilitar o acesso da unidade móvel na localidade

Visando atingir essa meta, a Prefeitura adquiriu uma unidade móvel (Castramóvel) para resgatar os animais das ruas e abrigos e executar os procedimentos de exames, identificação dos animais (chipagem) e castração. Também firmou parceria com uma clínica veterinária, que realiza as cirurgias dos animais que estão em abrigos e nos animais errantes, aqueles que estão no meio urbano, sem custo nenhum para seus tutores ou para os responsáveis dos abrigos de proteção animal.

Nessa primeira etapa, de acordo com a Sema, 37 consultas veterinárias foram realizadas no dia 13 de junho, e 58 animais de pequeno porte foram castrados nos dias 15 e 20 de junho, na ação do distrito de São Carlos. Todos os animais atendidos receberam identificação por chipagem. A ação faz parte de um planejamento de ações voltadas para os distritos de Porto Velho e segue com cronograma de demandas.

O secretário da Sema, Roberval Zúniga, disse que “o projeto é uma das ações mais importantes que o município realiza para atender amplamente os tutores dos animais de baixa renda e os responsáveis pelos abrigos, na promoção da qualidade de saúde desses animais e no controle de natalidade do município”.

DEMANDAS

Lilian Quele, gerente da Divisão de Controle e Proteção Animal da Sema, disse que o planejamento da secretaria é que os distritos com maiores demandas sejam priorizados. Para continuar os atendimentos e os cuidados básicos pós-procedimentos, as equipes retornarão às localidades do baixo Madeira, nos distritos de Extrema, Vista Alegre e outros que tenham necessidades altas, para as intervenções da equipe de proteção animal, para então voltar aos atendimentos em Porto Velho.

“Quando nós tivemos a ideia de juntar todas as ações do Bem-Estar Animal, foi para priorizar o atendimento de pessoas de baixa renda. Aqui em Porto Velho, nós atendemos as pessoas que são inscritas no CadÚnico e nos distritos, essa ação tem o objetivo de levar esse bem-estar animal de forma ampla, oferecendo serviços completos”, finalizou.