Prefeitura recupera vicinais na comunidade da vila Codaron, no km 13 em Porto Velho

A Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realiza serviços de patrolamento, encascalhamento, limpeza lateral em todas as estradas que dão acesso à comunidade da vila Codaron, localizada no km 13 da BR-364, sentido Candeias do Jamari, onde cerca de 7,3 quilômetros de estradas já receberam o serviço. O trabalho também está sendo realizado na localidade de Castanheira, ramal I e II.

“O compromisso com a população da vila Codaron é de recuperar todas as estradas, garantindo a maior comodidade, trafegabilidade e mobilidade com segurança. As equipes da Semagric vem trabalhando diariamente para melhorar a infraestrutura e qualidade de vida das comunidades rurais do município e aqui na vila Codaron os serviços foram realizados com sucesso”, afirma o secretário da pasta, Carlos Magno.

A manutenção do bom estado de conservação das vicinais é uma das prioridades da gestão municipal, reafirmando o compromisso com os residentes do perímetro rural. A Semagric informa que o trabalho é contínuo e segue o cronograma estabelecido pela gestão e pela secretaria, facilitando o acesso aos moradores, garantindo o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar.