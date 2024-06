Carregada a oitava carreta de doações, com destino ao estado gaúcho

A oitava carreta levando os produtos doados pela população no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, e em outros pontos de arrecadação, com destino ao Rio Grande do Sul, foi carregada na manhã desta quinta-feira (27) pelos servidores da Defesa Civil Municipal e voluntários que atuam há dois meses nesse trabalho de solidariedade.

Serão cerca de 25 toneladas de produtos como roupas, agasalhos, cestas básicas, ração animal, brinquedos, fraldas, cobertores, edredons, água mineral, material de limpeza e de higiene pessoal, remédios, entre outros. O destino da carreta é o Rio Grande do Sul, para que o material seja entregue às vítimas da grande enchente que se abateu sobre o Estado.

A carreta foi cedida pela empresa Eucatur, na ação SOS Rio Grande do Sul, promovida pela Associação Rondoniense de Municípios (Arom) junto com parceiros. De Porto Velho, com diferentes entidades envolvidas, esta já é a oitava carreta enviada. Em média, são cinco dias de viagem da carreta até o seu destino final.