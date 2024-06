Prefeitura de Porto Velho divulga homologação dos inscritos para uso de boxes e bancas do Mercado KM 1

A Prefeitura de Porto Velho, através do edital divulgado nesta quinta-feira (27) nº 007/2024/Semusb, publica a homologação do Chamamento Público das pessoas inscritas para obtenção de permissão do uso de boxes e bancas do Mercado KM 1.

Para o credenciamento e permissão para a utilização dos boxes e bancas é necessário ser maior de 18 anos e apresentar a documentação completa exigida pelo edital no momento do credenciamento. De acordo ainda com as exigências do edital, não é aceito um mesmo cadastro por CPF ou CNPJ para mais de uma banca ou box, valendo o último credenciamento realizado.

Para mais informações, os inscritos devem procurar o Departamento de Posturas Urbanas - Divisão de Fiscalização de Espaços Públicos (Difep), na sede da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), rua Aparício de Moraes nº 3616, bairro Industrial, das 8h às 13h ou nos endereços eletrônicos: [email protected].

O edital de chamamento público foi divulgado no dia 16 de maio de 2024 com as exigências e regras a serem cumpridas.

Confira aqui a lista de homologação.