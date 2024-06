Serviços veterinários são exclusivamente gratuitos para a população de baixa renda

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), destaca que os serviços de atendimento veterinário são direcionados especificamente aos abrigos de animais cadastrados e à população de baixa renda, comprovadamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

De 1º de abril a 24 de junho deste ano, foram realizados 20.342 atendimentos, incluindo exames bioquímicos, fluidoterapia, hemogramas, diárias de internação e consultas. Esses procedimentos são vitais para a manutenção da saúde animal e destacam a capacidade e o alcance dos serviços oferecidos.

ACESSO

Para ter acesso aos serviços gratuitos, é necessário apresentar documentação que comprove a inscrição no CadÚnico, além de RG, CPF e comprovante de residência, no momento do atendimento na clínica Kin Casa Vet ou durante a assistência prestada pela unidade móvel Samu Pet. A clínica está localizada na avenida Imigrantes, n° 2581 E – Sala 1, bairro Costa e Silva, e oferece atendimento 24 horas.

BEM-ESTAR ANIMAL

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, através da Sema, com o bem-estar animal e a saúde pública, oferecendo cuidados essenciais para aqueles que, de outra forma, poderiam não ter os meios para garantir tratamento adequado aos seus animais.

SAMU PET

O serviço de resgate do Samu Pet é exclusivo para animais de rua atropelados e está disponível apenas durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.