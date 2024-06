Prefeitura e Governo do Estado discutem medidas para intensificar a segurança em condomínios populares

A Prefeitura de Porto Velho tem trabalhado na implementação de ações de segurança pública nos empreendimentos habitacionais populares entregues pelo município, visando garantir a proteção dos moradores e a preservação do bem-estar social.

Na manhã de terça-feira (25), representantes da Secretaria de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), da Secretaria de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) se reuniram com a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) do Governo do Estado para discutir a segurança pública dentro dos condomínios populares.

O encontro contou com a presença de síndicos dos empreendimentos Porto Belo 1, 2, 3 e 4, e do Cidade de Todos 9.

Durante a reunião, os síndicos destacaram medidas utilizadas para ajudar a prevenir crimes e promover um ambiente mais seguro. Regras como toque de recolher, limite de som, proibição de fumar em áreas externas e controle de acesso são colocadas em prática. Há ainda o policiamento ostensivo, através da patrulha condominial.

Entre as pautas abordadas, está a fiscalização das posses condominiais, por meio da identificação de ocupações que são realizadas por invasores.

Também foi levantada a possibilidade de viabilizar que integrantes da segurança pública tenham autorização para morar nos empreendimentos habitacionais, além da necessidade de presença ativa do Conselho Tutelar para orientar, fiscalizar e proteger a integridade de crianças e adolescentes. A reunião de devolutiva com os assuntos abordados está marcada para o dia 3 de julho.