Prefeitura realiza atividade voltada a mulheres no residencial Morar Melhor

A Prefeitura de Porto Velho, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres(CPPM), da Secretaria Geral de Governo (SGG), em parceria com o projeto Tenda Família Cidadã, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), além de parceiros voluntários, realiza no próximo sábado (29) uma ação social com serviços voltados para atender mulheres em vulnerabilidade social, no residencial Morar Melhor, zona Sul da capital.

A coordenadora da CPPM, Miriam Pereira Mateus, explica que o objetivo da ação é estimular a qualidade de vida dessas mulheres, através de conceitos como empreendedorismo, empregabilidade e empoderamento para mulheres em vulnerabilidade social, e, principalmente, é dar autonomia a essas mulheres.

“Elas são acompanhadas pela nossa Coordenadoria dentro do contexto da economia solidária, capacitando, oportunizando uma renda financeira através de palestras. A economia solidária é uma prática econômica que se baseia em princípios de autogestão, cooperação, solidariedade, relações igualitárias, democracia, autonomia, distribuição equitativa de riquezas e sustentabilidade. A gente está dando esse incentivo, mas a intenção é que elas possam depois serem totalmente autônomas e daqui a pouco estarem participando como expositoras individuais da Feira da Mulher Empreendedora”, declarou a coordenadora.

A ação acontece no sábado (29), das 9h às 15h, no salão de festas da rua 06, lote 09, no residencial Morar Melhor, na zona sul de Porto Velho. Haverá atendimentos e serviços gratuitos para as mulheres presentes como cortes de cabelo, limpeza de pele, palestras sobre saúde e cadastramento para cursos.