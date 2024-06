Casa de Acolhida Esperança continua o trabalho com migrantes em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), firmou novamente parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), para o funcionamento da Casa de Acolhida Esperança. A casa funciona como um espaço de acolhimento a migrantes e refugiados de passagem em Porto Velho.

O local tem capacidade para atender 40 pessoas, migrantes, principalmente oriundos da Venezuela. O atendimento é em tempo integral com a oferta de refeições, capacitação e inserção no mercado de trabalho àqueles que desejam permanecer na cidade. O espaço está localizado na rua Joaquim Nabuco, nº 1.981, Centro.

A primeira parceria da Prefeitura de Porto Velho e a Adra se deu com a inauguração da Casa de Acolhida Esperança em 22 de abril de 2022. Na inauguração, à época, o prefeito Hildon Chaves, disse que o espaço era uma resposta frente ao fenômeno da migração enfrentado hoje pela cidade de Porto Velho.

“Estamos reativando a parceria entre a Adra e Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semasf. Estamos reativando a Casa de Passagem Esperança, que é uma casa de acolhimento de migrantes e refugiados para acolher até 40 migrantes e refugiados; com acolhimento de qualidade, prestando toda a assistência para eles, como documentação, condução ao mercado de trabalho, oferendo três refeições diárias. Uma casa de acolhimento de qualidade por meio dessa parceria Adra e Prefeitura de Porto Velho”, disse Daniel Lessa, diretor regional/Rondônia da Adra.

“É muito importante nós podermos estar juntos nessa caminhada com a experiência que adquirimos da nossa relação anterior. A Adra foi de muita utilidade na organização da recepção dos migrantes que estavam chegando à cidade; o convênio funcionou muito bem da vez passada e permanecemos então agora nessa nova fase, voltando a atender a população migrante e com vistas a ampliação dessa parceria no futuro”, disse o secretário da Semasf, Álvaro Mendonça.

ADRA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais é uma organização não governamental internacional, sem fins lucrativos, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Adra tem como missão promover o desenvolvimento comunitário sustentável e fornecer assistência humanitária a pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente da sua raça, credo ou origem.