Prefeitura proporciona realização de cirurgias eletivas em pacientes de Porto Velho

As cirurgias eletivas contratadas pela Prefeitura de Porto Velho e executadas pelo Hospital Santa Marcelina estão em andamento na capital. Até o momento, 161 pacientes foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para realizar os procedimentos cirúrgicos.

A iniciativa busca diminuir o tempo de espera para pacientes na fila por intervenções cirúrgicas. Em um período de 25 dias, o Hospital Santa Marcelina realizou 58 cirurgias gerais e obstétricas em pacientes que aguardavam na fila de espera da regulação. Segundo a instituição, nos próximos dias, a expectativa é ampliar o volume de procedimentos realizados diariamente.

O contrato prevê a execução de 807 cirurgias eletivas no município ao longo de um ano. Todas as cirurgias são precedidas por exames pré-operatórios e avaliações de risco cirúrgico para garantir que os pacientes estejam aptos para os procedimentos.

Luciana de Souza foi a segunda paciente a ser contemplada através da parceria. Ela conta que sofreu com problemas com pedras na vesícula durante 12 anos, razão pela qual não conseguia se alimentar bem, levando a perda de peso e muito sofrimento.

“Foram anos de muita dor, diversos problemas, não comia quase nada. Quero agradecer a todos que trabalharam e possibilitaram a realização dessa cirurgia. Com certeza agora terei qualidade de vida”, celebrou a paciente.

O Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac) da Semusa é responsável por coordenar as atividades, incluindo o agendamento e a comunicação com os pacientes. O diretor, Helison Ribeiro, destaca o papel do setor nesta parceria.

"O Drac atua diretamente na organização e na gestão das filas de espera, garantindo que os pacientes sejam informados e atendidos de forma eficiente. Através dessa parceria, conseguimos otimizar o fluxo de atendimento e reduzir significativamente o tempo de espera para cirurgias eletivas, contribuindo para a melhoria da saúde pública no município".

O contrato com o Hospital Santa Marcelina foi celebrado após um processo de licitação pública, no qual a instituição venceu a concorrência. A parceria faz parte do Programa Nacional de Redução de Filas, do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). O investimento total é de R$ 1.960.753,00, oriundos do Governo Federal.

Serão realizadas cirurgias eletivas ginecológicas e gerais, abrangendo 20 tipos de procedimentos, como curetagem do colo do útero, histerectomia, colecistectomia e reparação de hérnias. A expectativa é que, ao longo do contrato, o tempo de espera para cirurgias no município seja significativamente reduzido, melhorando o acesso à saúde para a população de Porto Velho.

“Nós aderimos esse programa para reduzir a fila de pacientes residentes em Porto Velho que aguardam na regulação do estado e do município. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera dos pacientes e acelerar o atendimento. Com esse contrato, muitas cirurgias serão realizadas pelo município”, destacou Eliana Pasini, secretária Municipal de Saúde.