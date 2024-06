Fim de semana tem Festival de Inverno de Campos do Jordão, festa junina e Gamescom

A programação do Festival de Inverno ocorre de 29 de junho a 28 de julho e está dividida entre três espaços em Campos do Jordão e dois na capital

O Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste sábado (29). Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o evento chega à sua 54ª edição. Serão mais de 60 concertos gratuitos e, pela primeira vez, o Festival receberá orquestras internacionais, do Chile, Colômbia e Uruguai, além de grupos de câmara da Inglaterra e da Suíça e uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo.

Aqui na capital paulista, no sábado (29) e no domingo (30), o Museu da Imigração realiza o Festival Viva! Japão . O evento que contempla aspectos tradicionais e contemporâneos da cultura japonesa chega a sua segunda edição, com atrações de dança, música, gastronomia, audiovisual, além de oficinas de técnicas artísticas e artesanato. O festival acontece das 10h às 18h.

No Museu das Favelas, das 12h às 17h do sábado (29), acontece o Arraiá das Quebradas. A segunda edição da Festa Junina terá show da banda Forró Vila do Sossego, aula de forró, muitas comidas típicas e artesanatos de organizações locais e empreendedores da quebrada. A entrada é gratuita.

No interior, em Tatuí, a Companhia de Teatro do Conservatório da cidade apresenta a peça “Nas Ondas do Rádio”, mergulhando na história dos anos dourados e abordando como o meio de comunicação está inserido no cotidiano de uma família. A apresentação é gratuita, acontece no Teatro Procópio Ferreira, às 20h.

E até domingo, acontece na capital paulista, na São Paulo Expo, a primeira edição da Gamescom Latam . Esta é a primeira edição do maior evento de games do mundo na América Latina. Os fãs podem conferir as últimas novidades, lançamentos e tendências da indústria, bem como shows e demonstrações em primeira mão .