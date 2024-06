Com apoio do Governo de SP, Gamescom Latam pode gerar mais de R$ 1 bilhão em negócios

Entre esta quarta-feira (26) e domingo (30), a cidade de São Paulo será a capital mundial dos jogos eletrônicos. Com apoio do Governo de SP, o São Paulo Expo recebe a primeira edição da Gamescom Latam, a versão latino-americana de um dos maiores eventos sobre games do mundo, a Gamescom, realizada em Colônia, na Alemanha.

A expectativa é que a feira receba cerca de 100 mil pessoas, entre empresários, jogadores e desenvolvedores, gerando mais de R$ 1 bilhão em negócios. A Gamescom Latam contará com cerca de 700 marcas expositoras, do Brasil e do exterior, e mais de 400 jogos disponíveis para testes – cerca de 10% serão lançados durante o evento. Também estão previstas rodadas de negócios, palestras e competições, entre outras ações.

A ideia de trazer o evento para o Brasil ganhou força dentro do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP , agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Durante missões do programa, que leva empresas paulistas da indústria criativa para alguns dos maiores eventos mundiais do setor, as equipes da Secretaria da Cultura e do escritório da InvestSP em Munique, na Alemanha, fizeram a articulação entre o Governo de SP, a Koelnmesse, empresa responsável pelo evento, e outras entidades envolvidas.

“Iniciamos as articulações para trazer este importante evento para São Paulo durante as missões do CreativeSP. E, hoje, podemos ver o trabalho se tornando realidade, trazendo para o nosso estado a primeira edição do evento na América Latina, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da economia criativa”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, Marília Marton.

“Em apenas cinco dias, a Gamescom Latam deve movimentar o equivalente a um ano do faturamento da indústria paulista de jogos eletrônicos, setor que investe em inovação e ganha cada vez mais peso na economia e na geração de emprego e renda, principalmente entre os jovens”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes. “Além do apoio a esse tipo de evento, o setor deve ser diretamente beneficiado pelas ações da InvestSP para acelerar a chegada do 5G ao Estado”, completa.

O setor de jogos eletrônicos movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas no e11stado, apontam dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames). São Paulo ainda concentra 35% dos desenvolvedores de games do país, o que dá mais de 300 empresas.

CreativeSP levará empresas paulistas para a Gamescom, na Alemanha

Além do suporte para a realização da Gamescom Latam, pelo terceiro ano seguido, o Governo de SP levará até 10 empresas paulistas para a Gamescom, na Alemanha, que em 2024 acontece entre 21 e 25 de agosto. Interessados em participar da missão do CreativeSP devem se inscrever pelo site da InvestSP até 12 de julho.

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 23 missões já realizadas, o CreativeSP levou 205 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo. Entre eles: South by Southwest (EUA), Game Developers Conference (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França), Web Summit (Portugal), C2 Montreal (Canadá), Ventana Sur (Buenos Aires) e Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha).

