Detran-RO oferece cursos especializados para motoristas em Porto Velho

Com o objetivo de promover a segurança viária por meio da educação, com ênfase na segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) promove para motoristas, cursos especializados. Em Porto Velho estão abertas matrículas para cursos de atualização para Diretor Geral de Centro de Formação de Condutores (CFC), atualização de Condutor de Veículo de Transporte de Produtos Perigosos (TPP), Formação e Atualização de Taxista, Formação e Atualização de Mototaxista, Formação e Atualização de Condutor de Transporte de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro, e Atualização de Condutor de Transporte Escolar.