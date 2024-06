Encontro discute estratégias e ações para aprimorar a qualidade da educação

Com o objetivo de discutir estratégias e ações para aprimorar a qualidade da educação no estado. O Governo de Rondônia realizou um encontro, reunindo os 18 coordenadores Regionais de Educação (CREs), gerentes pedagógicos, administrativos, de recursos humanos (RH) e gerentes de transporte nesta segunda-feira (24) em Porto Velho, o evento segue até terça-feira (25).

Durante a abertura, a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini reforçou o engajamento da secretaria no tocante à promoção de eventos como este para trocas de ideias, fortalecendo a união entre os diversos setores da educação. “Este encontro é uma oportunidade para alinhar as metas e fortalecer as ações. A integração e o diálogo entre os profissionais da educação são fundamentais, neste sentido, estamos todos, aqui, com um propósito comum: garantir que os alunos tenham acesso à educação”, ressaltou.

Durante o evento, foram abordados temas como o planejamento pedagógico, gestão administrativa das escolas, logística de transporte escolar e as políticas de recursos humanos.