Jornalista rondoniense, Alessandro Lubiana, lança seu novo livro

Com sua vasta experiência na área da comunicação, Alessandro Lubiana aborda a importância da Mediação Tecnológica na Educação, principalmente no Ensino Médio. Um dos pontos destacados pelo autor é o difícil acesso à educação de qualidade em algumas regiões, como a Amazônia e mais especificamente, Rondônia. Segundo o autor, a inclusão desses alunos por meio da tecnologia tem o potencial de proporcionar oportunidades sem precedentes.

Lubiana ressalta a importância da Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação como uma aliada para a democratização do conhecimento. Segundo ele, a utilização das ferramentas tecnológicas na sala de aula expande as possibilidades de aprendizado e cria um ambiente mais inclusivo, onde todos têm a chance de participar ativamente.

“A realidade dos estudantes está cada vez mais conectada e imersa na tecnologia. Nesse sentido, o uso da tecnologia é uma forma de aproximar o ensino da vida cotidiana dos alunos, tornando-o mais atrativo e relevante”, comenta.

Lubiana argumenta que a mediação tecnológica na educação permite a adoção de métodos de ensino mais dinâmicos e interativos, como aulas online, jogos educativos e plataformas de aprendizagem digital. Essas ferramentas estimulam a participação ativa dos estudantes, ao mesmo tempo em que promovem a autonomia e o desenvolvimento de habilidades necessárias para o século XXI.

O autor destaca que a inclusão do digital também é uma oportunidade para a formação de professores e profissionais da educação. “Através da atualização constante e do domínio das novas tecnologias, os educadores podem ampliar suas práticas pedagógicas e oferecer um ensino de qualidade, que esteja alinhado com as necessidades dos alunos”, acrescenta.

Seu novo livro será publicado pela editora Appris de Curitiba (PR). Lubiana traz luz às possibilidades oferecidas pela Mediação Tecnológica na Educação. Com sua linguagem casual e abordagem acessível, o autor convida o leitor a refletir sobre a importância da tecnologia como uma ferramenta de inclusão e oportunidades na educação brasileira.

Por fim, Alessandro Lubiana reforça a importância da Educação e Tecnologia como uma dupla inseparável na busca por uma sociedade mais igualitária e desenvolvida. Para ele, “é fundamental investir em políticas públicas e infraestrutura tecnológica que garantam o acesso de todos os estudantes à educação de qualidade, independentemente de sua localização geográfica”.

Em 2021, o jornalista já havia publicado o livro "A Internet como Ferramenta de Desenvolvimento na Amazônia", também pela editora Appris.

Serviço

O livro pode ser adquirido por diversas livrarias do Brasil, tanto na versão impressa quanto no e-book. Para comprar diretamente na editora Appris, clique aqui.