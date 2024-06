Saúde: prazo para cadastrar projetos de apoio ao RS termina na terça

Termina nesta terça-feira (25) o prazo para apresentação de projetos em saúde com o objetivo de apoiar obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Saúde, as propostas podem ser cadastradas por municípios, estados e entidades privadas sem fins lucrativos.

“Por meio do Invest-SUS , é possível solicitar reforma de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e construção de novas unidades. O Ministério da Saúde vai priorizar as áreas em estado de calamidade e emergência nesse processo de reconstrução.”

Em maio, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) se reuniu com mais de 200 gestores da saúde do Rio Grande do Sul para tratar da aquisição de equipamentos e da construção ou reforma de unidades básicas de saúde (UBS) em municípios afetados pelas enchentes.