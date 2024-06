Fim de semana tem festa junina, aula de forró e concerto para crianças

A programação das festas juninas deste mês continua agitada. Neste sábado (22), a Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na capital paulista, promove a folia com aulão de forró pé de serra. Os participantes também podem conferir as apresentações musicais e oficinas de customização de roupas. O evento será das 12h às 21h.

Ainda para quem quer aprender a dançar forró, o espaço Oswald de Andrade oferece aulas gratuitas até o final deste mês. A oficina começa a partir das 15h30, sempre aos sábados.

No Theatro São Pedro, o concerto didático “Brincando em Cena” explora a relação lúdica entre a montagem de uma ópera e os cenários inusitados. A apresentação busca cativar tanto as crianças quanto os adultos, criando um ambiente criativo e divertido. O espetáculo acontece neste e no próximo final de semana, às 11h. Os ingressos custam a partir de R$ 5.

Em Tatuí, no interior, as Bandas Sinfônicas Juvenil e Jovem do Conservatório de Tatuí farão um concerto gratuito na “Capital da Música”. No repertório, músicas que marcaram a trilha sonora de clássicos do cinema. A apresentação será sábado (22) às 11h, na Praça da Matriz da cidade.

E marque na agenda: Começa no próximo sábado (29) o Festival de Inverno de Campos do Jordão . Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. Ao longo de um mês, serão realizados mais de 60 concertos e, pela primeira vez, o evento receberá orquestras internacionais, do Chile, Colômbia e Uruguai, e grupos de câmara da Inglaterra e da Suíça, além de uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo. Todas as apresentações são gratuitas.