Inscrições para 26º Concurso da Rainha do Rodeio da Expoacre começam em julho

As inscrições para o 26º certame da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 já tem data marcada para retomar a emoção e a tradição de uma das maiores feiras agropecuárias da Região Norte. As interessadas em participar do concurso devem ser maiores de 18 anos e serão avaliadas em diversas habilidades, como tocar o berrante e estalar do chicote. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 20 de julho, no instagram oficial @rainhadorodeioexpoacre.

Edição da Rainha do Rodeio da Expoacre abre inscrições de 1º a 20 de julho. Foto: Cleiton Lopes/Ilustração Sete

Este ano, o concurso, organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, da Associação dos Colunistas do Acre (Acos), é realizado com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Em 2023, Lohana Martins foi eleita Rainha do Rodeio da Expoacre, em frente ao Palácio Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

“É muito importante esse momento de valorização de um evento que já virou tradição no estado, como a eleição da Rainha do Rodeio da Expoacre. E a parceria com a Associação dos Colunistas foi extremamente relevante e positiva no ano passado, então nos reunimos novamente para fazer a organização desta festa, que com certeza vai marcar a Expoacre 2024”, ressaltou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias (à direita), ladeado pela colunista e organizadora Roberta Lima; Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins; Princesa Maiane Sobrinho; colunista e organizador Gigi Hanan; e influencer Luiz Vasconcelos. Foto: Neto Lucena/Secom

“Nos reunimos com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, para organizar a Rainha do Rodeio, um evento que já tem uma história no Acre. E vamos, mais uma vez, produzir com muito carinho e amor, para trazer o mesmo público ou até mais do que ano passado”, enfatizou a colunista Roberta Lima.

Etapas do concurso

No dia 27 de julho será realizada a seletiva das inscritas no concurso. As candidatas selecionadas seguirão para a grande final do certame, no dia 24 de agosto, às 19h, em frente ao Palácio Rio Branco, que elegerá a Rainha e a Princesa do Rodeio da maior feira agropecuária do estado.

Lohana Martins e Maiane Sobrinho foram eleitas Rainha e Princesa da Expoacre, em 2023. Foto: Neto Lucena/Secom

No ano passado, centenas de pessoas acompanharam a coroação de Lohana Martins como a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 e Maiane Sobrinho como Princesa. Ao todo, 16 finalistas participaram da disputa, sendo dez candidatas de Rio Branco e seis representantes de Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Sena Madureira, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Neste ano, a expectativa é de que a quantidade de inscritas seja ainda maior: “Eu acho que este ano vai superar [o número de candidatas] porque é um evento grandioso, que mostra a beleza acreana, e as candidatas estão se preparando cada vez mais”, ressaltou Gigi Hanan.

Em 2023, 16 finalistas disputaram o título de Rainha do Rodeio da Expoacre, em frente ao Palácio Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

A candidata eleita receberá a tradicional faixa da Rainha do Rodeio e participará da Cavalgada de abertura da Expoacre. A vencedora participa ainda do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias da maior feira agropecuária do Acre.

Expoacre 2024

Este ano, a edição da Expoacre Juruá será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul. Já em Rio Branco, de 31 de agosto a 8 de setembro. O evento é marcado pela realização de feiras, exposições, cursos e capacitações e reúne centenas de expositores, produtores rurais, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil.

Expectativa é de que Expoacre 2024 supere edição de 2023 em volume de vendas. Foto: Pedro Devani/Secom

A previsão é que este ano o volume de negócios supere o faturamento de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, uma elevação de 55% em relação a 2022, que registrou R$ 209 milhões.

Outra importante novidade para o público em geral é a promoção de dois shows gratuitos , patrocinados pelo governo federal ao Estado do Acre, por meio de projeto aprovado pelo Ministério do Turismo. A cantora Marília Tavares se apresenta no dia 1º de setembro e a banda Limão com Mel fecha o rodeio no dia 3 de setembro.