Pavilhão do Empreendedor vai ter novidades e número de expositores ampliado para o Arraial Flor do Maracujá

Uma das atrações do Arraial Flor do Maracujá é o Pavilhão do Empreendedor, que este ano conta com novidades, como a ampliação do espaço que vai contar com uma área total de 1.300 m², superando a de 2023 que era de 700 m². Além disso, o número de expositores aumentou, passando de 34 para 83, abrangendo diversos segmentos como gastronomia, artesanato e produtos regionais de produção própria. O pavilhão é de responsabilidade do governo de Rondônia, e a solenidade de abertura está marcada para domingo (23), às 19h30.

Além da expansão da área e do número de expositores, o Pavilhão conta com uma praça de alimentação e um palco para apresentações artísticas, animados por artistas locais. O ambiente também vai estar climatizado, proporcionando conforto e bem-estar para os participantes e visitantes.

O vice-governador e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, ressalta sobre o impacto positivo do pavilhão ao evento. “Em 2023, começamos com uma estrutura mais modesta, sem praça de alimentação e atrações artísticas. Este ano, conseguimos expandir significativamente a área e os serviços oferecidos. Nosso objetivo é criar um ambiente que não só promova os negócios locais, mas também ofereça uma experiência agradável para os visitantes”, destacou.

O Pavilhão do Empreendedor vai estar aberto ao público todos os dias do evento, que acontece entre 21 e 30 de junho, no Parque dos Tanques, em Porto Velho.