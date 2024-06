Obras no bairro Três Marias somam mais de R$ 20 milhões de reais de investimento em infraestrutura

Mais de R$22 milhões de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura no bairro Três Marias pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob). A empresa Madecon, responsável pelo contrato Três Marias e Novo Horizonte, que abrange as ruas Capão da Canoa, Salto do Céu, Serra Dourada, Liberdade, Genebra e Montserrat, segue com os trabalhos de drenagem e preparação. A obra tem o investimento de R$ 8.107.463,54 e está com avanço de 65% e contempla também a construção de meio-fio, calçadas e sarjeta.



O contrato Três Marias e Mariana, que contempla as ruas Açari, 03, 04, 05, 06, 07, Beira Sul, Mangabeira e Andrades, tem o total de investimento de R$ 8.107.312,61 e conta com o percentual de conclusão de 58,02%. A rua dos Andrades conta com a pavimentação concluída, no bairro Mariana, e ao final todas também receberão o meio-fio, calçada e sarjeta, além do pavimento e drenagem em pontos específicos.



Com os mesmos serviços está em andamento o contrato Três Marias e Cidade do Lobo, que contempla as ruas Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Vasco da Gama, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibratar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, Hugo Ferreira e Capitão Silvio. O andamento físico da obra está em 45%, contempla também os serviços de drenagem em pontos específicos, pavimentação, calçada, meio-fio e sarjeta, e tem o investimento de R$ 6.431.835, 40. Além dos contratos que contemplam dois bairros, um novo foi feito para realização de serviços na rua Ponta Negra, com investimento de R$ 1.23.672, a obra está com a drenagem em andamento e 30% de conclusão do serviço previsto.



EXECUÇÃO DIRETA



Em diversos pontos do bairro, um dos mais extensos da capital, há também obras de execução direta através da Secretaria Municipal de Obras. As equipes trabalham nos serviços de limpeza e, em pontos mais críticos, no com o encascalhamento, melhorando a trafegabilidade. Em pontos já pavimentados, a Semob atua com o serviço de tapa-buracos.



Além do bairro Três Marias, o bairro Lagoa também recebeu serviços de limpeza e reparos em um plano feito para as 22 duas; mais 12 ruas do bairro Lagoinha começaram a ser atendidas nesta semana e o bairro Planalto terá serviços de pavimentação executados, através de Ordem de Serviço assinada nesta terça-feira (18).