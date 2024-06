Governo de SP leva 10 empresas para Festival de Publicidade de Cannes, na França

O Governo de São Paulo levou uma comitiva com 10 empresas para o Festival de Publicidade de Cannes (Cannes Lions), na França. O maior evento mundial do setor acontece entre 17 e 21 de junho. Será a primeira missão empresarial para o Cannes Lions realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda no setor audiovisual. As empresas selecionadas são: Brasis, Brunch, Ladybird, Loud+, Trope, Youpix, Asas.br.com, Move Maria, Academia de Filmes e Satélite.

LEIA TAMBÉM: Com apoio do CreativeSP, filmes brasileiros são destaque no Festival de Cannes

“Esta é uma oportunidade para as empresas paulistas mostrarem seu trabalho e fazer conexões com profissionais de algumas das marcas mais valiosas do mundo. Para nós, do Governo de São Paulo, é mais um investimento estratégico no fomento da indústria cultural do estado”, declarou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O CreativeSP esteve presente em Cannes três vezes, mas para o Festival Internacional de Cinema, em 2022, 2023 e 2024. A intenção de negócios gerados pelas empresas, na soma das três missões, é de quase R$ 500 milhões.

Delegação de empresas paulistas será destaque

Como parte da programação do Cannes Lions, a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (Apro), em parceria com a Apex-Brasil, o jornal ‘O Estado de São Paulo’, a InvestSP e a Spcine, realizou, na semana passada, um encontro com as quase 40 empresas paulistas que estarão no festival – inclusive as nove selecionadas pelo CreativeSP –, intitulado Warm UP Cannes Lions 2024.

Essa edição do Cannes Lions já registra recorde de inscrições do Brasil que, no ano passado, ficou em segundo lugar no número de premiações, com 92 estatuetas. Destaque, ainda, para a quantidade de jurados brasileiros em 2024. Serão 24 e vários deles também participaram do evento e compartilharam suas impressões sobre os trabalhos inscritos.

LEIA TAMBÉM: CreativeSP no Festival de Cinema de Berlim deve injetar R$ 84 mi no setor cultural

A chefe dos escritórios internacionais da InvestSP, Julia Saluh, representou a agência e falou sobre os esforços na busca por novos segmentos da indústria criativa para integrar o CreativeSP: “Sempre soubemos do potencial do Festival de Publicidade de Cannes para gerar negócios para o estado de São Paulo. Por isso, trabalhamos para ampliar o escopo de nossas missões e incluir, pela primeira vez, empresas de publicidade e propaganda”.

CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 22 missões já realizadas, o CreativeSP levou 195 empresas da indústria cultural para alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo, como: South by Southwest (EUA), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Espanha) e Web Summit Lisboa (Portugal).

Só no primeiro semestre de 2024 serão cinco missões. Antes do Cannes Lions, o CreativeSP já esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e no Festival de Cinema de Cannes.

Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:

https://bit.ly/govspnozap