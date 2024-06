Prefeitura de Porto Velho promove reforma e Parque Natural deve ser reaberto final do mês

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), está finalizando os trabalhos de revitalização do Parque Natural Municipal e o espaço deverá ser reaberto à população até o final deste mês. A informação foi confirmada pelo secretário da Sema, Roberval Zúniga.

"Estamos trabalhando no sentido de revitalizar e embelezar o parque natural, vamos reabrir até o final do mês. A equipe da Sema está reestruturando os equipamentos de ginástica e os espaços de piquenique com 12 mesas novas, entre outras melhorias. É um esforço que estamos fazendo para que cumpramos o papel ambiental e social, propiciando que a comunidade tenha mais uma opção de lazer aos finais de semana e durante a semana", disse o secretário.

Roberval Zúniga reforçou que "estaremos disponibilizando um espaço melhor e mais aconchegante, onde as pessoas poderão conviver em contato com o meio ambiente e com o bioma que está 100% preservado".

O PARQUE

O Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira popularmente conhecido como Parque Ecológico, está localizado na região Norte de Porto Velho, há 15 quilômetros do centro da cidade. Possui uma área de 390,82 hectares e está localizado no final da avenida Francisco Chiquilito Erse, s/n (antiga av. Rio Madeira). O Parque é administrado pela Sema, oferecendo atividades de educação ambiental, visitação e espaço para a prática de atividades físicas e recreativas.