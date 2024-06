Conselho Municipal realizou ato público contra a violência à pessoa idosa em Porto Velho

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Compi/PVH), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), com o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (Sapdif), realizou, no último sábado (15), ato público em referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho.

O evento aconteceu no Espaço Alternativo de Porto Velho, na av. Jorge Teixeira, bairro Costa e Silva, zona Norte da capital rondoniense. O objetivo, segundo a organização da campanha, é sensibilizar a sociedade para o combate às diversas formas de violência cometidas contra a pessoa idosa.

A programação iniciou às 16 horas, com pronunciamentos de entidades que participaram do ato público, como: Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da OAB/Rondônia, Policia Militar/RO ( Patrulha Maria da Penha), Pastoral da Pessoa Idosa CNBB/RO, Pastoral da Saúde Nacional CNBB/RO, Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) Porto Velho, Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Porto Velho. O ato encerrou com a apresentação do grupo de dança do CCI com a dança do carimbó.

O ato encerrou com a apresentação do grupo de dança do CCI com a dança do carimbó

No início do mês junho, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, lançou uma campanha com o slogan “respeito não tem prazo de validade”, visando conscientizar a sociedade sobre a necessidade da garantia de direitos, dignidade e combate à violência contra pessoas idosas.

Segundo Eledir Mello Cardoso Alves, presidente do Compi/PVH, a data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Segundo a presidente do Compi, o objetivo da realização do ato público é criar uma consciência social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, e, simultaneamente, disseminar a ideia de não a aceitar e combatê-la. “Junto a isso, o movimento busca incentivar a apresentação, o debate e o fortalecimento das mais diversas formas de prevenção à violência contra o idoso”, disse Eledir Alves.