Prefeitura de Porto Velho inicia obras de pavimentação na área rural da Estrada do Areia Branca

Um audacioso projeto com objetivo de pavimentar cerca de cinco quilômetros da Estrada do Areia Branca (área rural) na região Sul da cidade, foi iniciado pela Prefeitura de Porto Velho. Através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), os trabalhos de terraplanagem já começaram.

Essa primeira etapa dos trabalhos consiste na utilização de caminhões-pipa para umedecer o solo e a retirada de cascalho, iniciativas que preparam o terreno para as etapas posteriores.

A equipe responsável informa que a terraplanagem é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade da nova pavimentação. Desta forma, proporciona uma estrada mais segura e confortável para os moradores e usuários da região.

Pavimentação da Estrada do Areia Branca é uma demanda antiga da comunidade local

O projeto faz parte dos trabalhos contínuos da Prefeitura de Porto Velho para melhorar a infraestrutura viária e também promover o desenvolvimento rural no entorno da capital rondoniense.

De acordo com a Semagric, a pavimentação da Estrada do Areia Branca é uma demanda antiga da comunidade local, que enfrentava dificuldades com a poeira (durante a estiagem) e a lama, nos períodos chuvosos.

A Prefeitura espera uma melhoria significativa no tráfego e no escoamento da produção agrícola ao término das obras. Desta forma, beneficia os produtores rurais, promove o crescimento econômico da região, melhora a qualidade de vida das famílias e ainda proporciona mais segurança na mobilidade das pessoas.