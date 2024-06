Fortalecendo segurança viária, Detran-RO sensibiliza crianças com ações educativas em Porto Velho

Fundamentadas na Resolução n° 1.000, de 14 de setembro de 2023, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), as mensagens, os temas e o cronograma das campanhas educativas de trânsito, que em 2024 reforça a “Paz no trânsito começa por você”, vêm sendo massificadas com ações desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). No dia 15 de junho foram realizadas ações educativas de trânsito, levando ao público infantil de Porto Velho orientações sobre segurança viária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, “as ações fortalecem a promoção de um trânsito mais seguro para todos, destacando a importância da educação como aliada essencial nesse processo.”

A vice-diretora da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Juliana Jochims ressaltou que, as ações educativas da escola de trânsito fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), ao qual a Autarquia aderiu em 2022.

PROGRAMAÇÃO

A equipe da Escola Pública de Trânsito (EPTran) participou de uma ação social com oferta de diversos serviços à população, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ermelindo Monteiro Brasil, localizada no Km 15 da BR-319, zona Rural da Capital, na manhã de sábado (15). O evento foi organizado pela Associação Ana Fonseca de Epilepsia (Anafe).

A analista de trânsito que coordenou a equipe, Janaína Alencar, explicou a abordagem adotada. “Antes de a criança ter contato com o jogo conversamos com ela, fazendo-a perceber-se como sujeito participante do trânsito. O objetivo das atividades é ensinar às crianças as regras e a segurança no trânsito, de uma maneira que faça sentido para sua faixa etária, conectando com suas vivências diárias.”

Através de jogos, educadores orientam sobre segurança viária

A diretora da Casa de Apoio às Pessoas com Epilepsia, Rosária Novais, destacou a relevância da participação do Detran-RO na ação social. “Unindo forças proporcionamos à comunidade serviços essenciais e educação de qualidade, sendo de extrema importância a contribuição de todos os parceiros, incluindo o Departamento de Trânsito, para o sucesso dessa iniciativa.”

BAIRRO VILA TUPI

Com uma palestra artística para os moradores do Bairro Vila Tupi, zona Sul de Porto Velho, voluntários da EPTran participaram de uma ação organizada para os integrantes do Projeto Social “Beija Flor” Bombeiro Mirim Legal, com a participação de 35 crianças e adolescentes, na tarde de sábado (15).

A atriz bonequeira Vavá de Castro e seu boneco “Didico” chamaram a atenção dos participantes, criando um ambiente interativo, capturando a concentração e tornando o aprendizado sobre segurança no trânsito mais atrativo aos bombeiros mirins.

Durante o evento foram realizadas diversas atividades educativas, incluindo jogos: de argolas; cores; cards; memória; alfabeto; tempo, bem como cabo de guerra, desenhos impressos e arte na pele. “As atividades não apenas divertiram os participantes, mas também reforçaram importantes lições sobre segurança e comportamento responsável no trânsito”, disse a atriz bonequeira.

Segundo o coordenador do Projeto “Beija Flor” Bombeiro Mirim Legal, SGT BM Rique Nelson Rodrigues, a palestra artística educativa de trânsito proporcionou um aprendizado valioso e divertido para as crianças e adolescentes. “Agradecemos ao Detran por esse compromisso com a educação e segurança no trânsito.”