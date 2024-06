Prefeitura de Porto Velho convida para audiência pública de apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico 2030/2050

Para a apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município de Porto Velho/RO (PAEDS 2030 – 2050), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Agência de Desenvolvimento (ADPVH), vai realizar no próximo dia 27 de junho, às 19h, no Teatro Banzeiros uma audiência pública.

O evento será também transmitido no canal do YouTube da Prefeitura e terá como finalidade a qualificação participativa do diagnóstico preliminar da realidade municipal e o direcionamento das escolhas estratégicas que deverão compor a estrutura do plano, dando sustentação aos programas e projetos estruturantes para o desenvolvimento econômico do município.

A audiência vai reunir a população e as entidades nessa discussão da formação do Plano 2030/2050. "Este plano representa um marco na história do município, sendo essencial para estabelecer uma visão estratégica de desenvolvimento econômico sustentável que guiará as ações e projetos futuros. O objetivo do plano é fomentar o crescimento econômico, promover a inclusão social garantindo um desenvolvimento equilibrado para Porto Velho", explicou o presidente da Agência, Leandro Dill.

Durante a audiência, será apresentada a metodologia do plano, que inclui a qualificação participativa do diagnóstico preliminar da realidade municipal e o direcionamento das escolhas estratégicas que deverão compor a estrutura do plano. Este extrato inicial do trabalho é fruto das reuniões setoriais que ocorreram de forma online entre os dias 11 e 14 de junho.

ATIVIDADES PRELIMINARES

Entre os dias 24 e 27, irão ocorrer reuniões setoriais presenciais com objetivo de consolidar as observações levantadas nos encontros prévios realizados de forma online. Todos estão convidados a participar, confira a programação com horários e locais no site https://www.paedspvh.com.br/.

Além das reuniões presenciais, toda a população poderá contribuir por meio de manifestação via formulário eletrônico disponível na página https://www.paedspvh.com.br/, auxiliando assim a Prefeitura na construção do Plano de Desenvolvimento para o Município de Porto Velho.