Prefeitura de Porto Velho recupera mais de 10 km de vias rurais e proporciona melhores condições de tráfego e segurança aos usuários

Um trabalho intenso de recuperação e manutenção dos ramais (pequenas estradas rurais) está sendo realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), que é a responsável pelas ações. Nesses últimos dias, mais de 10 quilômetros (km) de ramais foram atendidos.

Aproveitando o período da estiagem, também conhecido como ‘verão amazônico’, as equipes da Semagric realizam diversos serviços como patrolamento, encascalhamento, limpeza lateral e drenagem, entre outros que proporcionam dignidade às famílias que moram no campo e sobrevivem da produção agropecuária.

Ao todo, foram recuperados 10,7 km de ramais, como é o caso do Ramal Niterói, onde foram executados 1.600 metros de espalhamento e limpeza lateral para facilitar o escoamento das águas pluviais e transporte de manilhas para melhoria da drenagem e evitar pontos de alagamentos no período chuvoso.

No Ramal Niterói foram executados 1.600 metros de espalhamento e limpeza lateral

No Ramal da Judite, a Prefeitura realizou encascalhamento, patrolamento e limpeza lateral, com destaque para 300 metros de patrolamento e encascalhamento em pontos estratégicos. Já o Ramal do Azul exigiu mais esforço das equipes. A estrada recebeu 1.400 metros de patrolamento, limpeza lateral e espalhamento.

Ação rápida ocorreu no Ramal do Genésio, com apenas 200 metros de patrolamento, limpeza lateral e espalhamento, o suficiente para garantir melhoramento na drenagem e estabilidade da via rural. Serviço idêntico aconteceu em 300 metros do Ramal do Tambaqui, o que proporcionou melhores condições de acesso para as famílias.

Os trabalhadores ainda fizeram o transporte e instalação de manilhas para drenagem em diversos pontos, assegurando uma melhor gestão das águas pluviais e prevenção de alagamentos. Conforme a Semagric, o trabalho contínuo e dedicado das equipes de manutenção está transformando a infraestrutura viária da região, proporcionando melhores condições de tráfego e segurança para os usuários.

OUTROS RAMAIS

Ramal da Dona Neuza - executados 300 metros de patrolamento, limpeza lateral e espalhamento;

Travessão do Ramal Niterói ao Ramal Santo Expedito II - realizados 1.700 metros de patrolamento, limpeza lateral e espalhamento;

Ramal Maravilha - este recebeu atenção especial com 2.000 metros de patrolamento e encascalhamento em pontos críticos, além de 2.100 metros de patrolamento, limpeza lateral, espalhamento e saídas d'água;

Ramal do Célio - contemplado com 800 metros de patrolamento e limpeza lateral;

Ramal Santo Expedito II - além do patrolamento e limpeza lateral, foram instaladas linhas de manilhas para drenagem e realizadas saídas d'água, com o objetivo de melhorar a infraestrutura da via.